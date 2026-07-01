Масштабы и направления использования ИИ российскими учеными (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Научные открытия по-прежнему делают люди, но значительную часть работы с растущими потоками данных все чаще выполняют с помощью искусственного интеллекта. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и направления использования этой технологии российскими учеными. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты онлайн-опроса (май 2026, 1,209 тыс. респондентов, из них 769 работают в вузах, 318 – в НИИ, 122 совмещают работу в организациях обоих типов).

Главные выводы

85% опрошенных ученых уже применяют ИИ-решения в своей работе.

Основным форматом взаимодействия с ИИ стали генеративные сервисы: ими пользуются 99% ученых, работающих с ИИ (84% всех ученых). Специализированные инструменты применяют около трети пользователей ИИ (32%), или 27% всех опрошенных ученых.

ИИ быстро проходит путь от новой технологии к повседневному инструменту исследователя. Притом что генеративные сервисы большинство респондентов (76%) освоили лишь в последние два года, уже более двух третей их пользователей (68%) обращаются к ним не реже раза в неделю, в том числе 35% — ежедневно. Еще треть (32%) используют такие сервисы несколько раз в месяц или реже.

Генеративный ИИ широко распространен во всех областях науки: среди представителей социальных наук его используют 89% исследователей, технических, медицинских и естественных наук — 84–87%, гуманитарных и сельскохозяйственных — 76–77%. При этом дисциплинарные различия проявляются прежде всего в характере использования таких инструментов. Так, для работы с кодом генеративный ИИ применяют около трети представителей естественных и технических наук (по 32%), тогда как в гуманитарных науках — лишь 4%. В отношении специализированных инструментов значимые дисциплинарные различия почти не наблюдаются. Единственное исключение — гуманитарные науки, среди представителей которых только 16% применяют ИИ такого типа (против 29% в среднем по другим областям).

Возрастные различия также выражены умеренно: среди ученых до 44 лет ИИ используют около 90% респондентов, в группах 45–69 лет — 83–86%, среди ученых 70 лет и старше — 71%. При этом молодые исследователи заметно чаще обращаются к ИИ для генерации и доработки кода, а представители старших возрастных групп — для перевода текстов и подготовки презентаций.

Генеративные ИИ-сервисы востребованы практически на всех этапах научной работы: не менее пятой части опрошенных их применяют для решения 16 из 19 исследовательских задач. Наиболее частыми сценариями использования ИИ стали поиск и отбор информации, работа с научной литературой и перевод текстов с русского на иностранные языки (каждую из этих задач с помощью ИИ решают более половины пользователей). Реже такие инструменты применяются для генерации и доработки кода, обобщения ненаучной информации и подготовки экспертных заключений.