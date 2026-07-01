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Корпорация МСП запустила онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту

Корпорация МСП запустила на Цифровой платформе МСП.РФ онлайн-курс для предпринимателей по искусственному интеллекту. Комплексная программа поможет внедрить инструменты ИИ в бизнес-процессы для повышения операционной эффективности и производительности труда. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

Программа разработана по запросам предпринимателей и охватывает широкий круг задач — от анализа рынка и генерации бизнес-идей до создания продающих сайтов и постановки задач для нейросетей. Цикл рассчитан на предпринимателей любого уровня — от тех, кто только выбирает нишу, до действующих компаний в стадии масштабирования.

«Для малого бизнеса, где один человек чаще всего выполняет сразу несколько функций, использование инструментов искусственного интеллекта позволяет значительно повысить эффективность процессов. Поэтому предприниматели все активнее интересуются практическим применением ИИ для решения конкретных бизнес-задач. При формировании архитектуры курса мы исходили из реальных запросов бизнеса, чтобы дать участникам максимально практикоориентированные инструменты, которые можно было бы сразу внедрять в свою работу», – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В июле практический цикл включает четыре мероприятия. Первое, 1 июля, посвящено правилам безопасной работы с ИИ по 152-ФЗ, выбору подходящей нейросети под конкретные задачи и анализу рынка с помощью технологий искусственного интеллекта.

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Использовать ИИ как аналитическую лабораторию, оценивать рыночный потенциал идеи и тестировать ее с минимальными затратами участники научатся на втором занятии 7 июля. А 9 июля эксперты курса помогут освоить международную модель CRAFT для составления промтов и разберут типичные ошибки при постановке задач для нейросетей. По итогам участники получат три готовых шаблона под задачи малого бизнеса.

О том, как силами одного специалиста с помощью ИИ создать структуру лэндинга, настроить автоматический сбор заявок в CRM и защитить сайт от юридических рисков предприниматели смогут узнать на тренинге 30 июля.

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