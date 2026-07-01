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Инструменты для корпоративной аналитики для работы с данными в Dat.ax получили высокую оценку в исследовании «Круг Громова Self-Service 2026»

По результатам независимого аналитического исследования «Круг Громова Self-Service 2026», программный продукт Dat.ax от компании Axenix получил высшую оценку в категории «Self-service для инноваций». Исследование рассматривает ключевые подходы к реализации концепции самобслуживания (self-service) в российских компаниях, а также сравнивает отечественные решения с точки зрения поддержки соответствующих сценариев для разных ролей пользователей.

Исследование «Круг Громова Self-Service 2026» анализирует текущее состояние и ключевые подходы к реализации концепции self-service в корпоративной аналитике и работе с данными в России. Фокус сделан на всей цепочке обработки данных: от интеграции и хранения до семантического слоя и аналитики. Среди программных решений, которые рассмотрены в исследовании — Dat.ax от Axenix, представляющий собой универсальный комплекс, охватывающий весь цикл работы с данными: от подготовки и интеграции до аналитики.

В исследовании отмечается, что Dat.ax позволяет аналитикам и инженерам данных настраивать процессы обработки через визуальные инструменты, формируя последовательности операций по подготовке и трансформации данных без написания кода. Благодаря модулю визуальной разработки (low-code) ETL пользователи могут проектировать процессы интеграции и трансформации данных в графическом интерфейсе: добавлять узлы обработки данных, соединять их между собой и настраивать параметры через формы конфигурации. Это позволяет визуально описывать логику потоков данных и строить ETL-процессы без разработки программного кода.

При этом, в отличие от традиционных ETL-решений, Dat.ax объединяет функции интеграции, подготовки и аналитической обработки данных, включая встроенные инструменты анализа и алгоритмы машинного обучения, которые могут применяться непосредственно в процессе построения конвейеров. Эксперты отметили, что это позволяет рассматривать Dat.ax не просто как ETL-инструмент, а как компонент единой платформы данных, отвечающий за подготовку, анализ и обогащение данных.

Отдельно в исследовании отмечен инструмент создания «мини-приложений» — простых экранных форм, через которые сотрудники могут самостоятельно загружать данные, запускать расчеты и сразу видеть результаты. Это позволяет, например, финансовому аналитику или плановику выполнить сложный расчет самостоятельно без использования технических инструментов и без обращения в ИТ-отдел.

Среди преимуществ решения отмечен встроенный ИИ-помощник, который подсказывает пользователю, как выполнить операции в ETL-среде (найти источник, настроить трансформацию, объяснить жизненный цикл и трансформацию данных), предлагает контекстные подсказки и предупреждает о типовых ошибках.

«Сегодня бизнесу важно обеспечивать для сотрудников возможность самостоятельно работать с данными без постоянного участия ИТ-специалистов. Традиционная модель, в которой любой запрос на аналитику превращается в многодневную очередь к разработчикам, устарела и тормозит принятие решений, а также быструю реакцию на рыночные изменения. Именно поэтому мы развиваем платформу Dat.ax так, чтобы бизнес-пользователь мог быстро запускать процессы обработки данных, создавать собственные сценарии и получать результат в простом и удобном интерфейсе. Признание со стороны «Кругов Громова» подтверждает востребованность такого подхода и правильность выбранного нами направления», — комментирует Михаил Александров, технический руководитель Центра развития аналитических продуктов Axenix.

Напомним, в 2025 году Dat.ax был включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры.

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