«ЕвроХим» переходит на коммерческую площадку платформы В2В-РТС

Компания «ЕвроХим» выбрала технологического партнера для цифровой трансформации системы снабжения. Им стала B2B-Center – коммерческая площадка электронной торговой платформы для бизнеса и государства B2B-РТС. Теперь все тендеры на товары и услуги для химиков будут проходить в контуре российской торговой платформы, ежегодный объем торгов через которую составляет порядка 10 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«ЕвроХим» переводит процессы на новый уровень прозрачности и эффективности. Вместо внутренней SRM-системы компания внедряет сквозную автоматизацию на базе продуктов B2B-Center. В периметр цифровизации попадают не только закупки товаров — от оборудования до металлопроката и запасных частей, но и полный спектр услуг — от ремонтов до доставки грузов.

«ЕвроХим» планирует использовать обновленную ЭТП B2B-Center – «Тендеры 2.0», решение сквозной автоматизации процессов B2B Altis, а также дополнительные сервисы площадки B2B-Center, в том числе на основе искусственного интеллекта.

Сотрудничество с B2B-Center предоставляет доступ к базе поставщиков всей платформы В2В-РТС, включая компании из смежных отраслей. Это позволит «ЕвроХиму» расширить пул партнеров и исключить зависимость от узкого круга подрядчиков.

«Мы искали не просто площадку для размещения тендеров, а системного интегратора наших процессов. Стратегическая цель — достичь высокой цифровой зрелости закупок. Сегодня рынок ждет от крупного бизнеса открытости, и современные ИТ-решения от В2В-Center помогают нам выстраивать честные и долгосрочные отношения с поставщиками», — сказала Ольга Зиганшина, руководитель департамента развития и автоматизации закупочной деятельности.

«B2B-Center предлагает надежные российские решения для управления закупками, которые уже оценили тысячи компаний. Площадка предоставляет равные условия всем участникам закупок, автоматизирует рутину и гарантирует безопасность данных. Мы являемся частью крупной электронной торговой платформы В2В-РТС с широкой базой проверенных поставщиков, которые смогут предлагать качественную продукцию одному из лидеров химической отрасли. Наша задача – стать не только эффективным инструментом цифровизации процессов, но и усилить взаимодействие компании с рынком», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

«ЕвроХим» уже запустил первые процедуры в интерфейсе обновленной электронной торговой площадки «Тендеры 2.0». Компания заинтересована в сотрудничестве с поставщиками металлопроката и металлоконструкций, топлива, химических материалов, лабораторного оборудования, а также подрядными организациями для выполнения работ и услуг.