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Адресное хранение позволило складу «ММ-Колор» стать на 30% эффективнее, обрабатывая заказы на 40% быстрее

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил проект комплексной автоматизации склада для ООО «ММ-Колор» – одного из ключевых поставщиков материалов и оборудования для профессионального кузовного ремонта. Внедрение адресного хранения на базе «1С:Управление торговлей ПРОФ» и Mobile SMARTS позволило на 40% ускорить обработку заказов и на 30% повысить общую эффективность складского комплекса. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

До старта проекта компания работала в условиях низкой прозрачности процессов и высокой зависимости от персонала. Ввод в должность нового сотрудника занимал до трех месяцев. Отсутствие учета серий и сроков годности приводило к пересортице, потерям товара и регулярным ошибкам при сборке заказов. Контролировать продуктивность кладовщиков было практически невозможно, а любые кадровые изменения несли риск серьезных сбоев в отгрузках.

Специалисты «Первого Бита» выстроили сквозную систему учета на связке решений «1С:Управление торговлей ПРОФ» и «Mobile SMARTS: Склад 15 ОМНИ». Ключевой особенностью проекта стала одновременная поддержка онлайн- и офлайн-режимов на 50 терминалах сбора данных. Теперь кладовщики продолжают работу даже при обрыве связи, а все данные автоматически синхронизируются с учетной системой.

Всего за месяц команда проекта внедрила маркировку импортных товаров и полную интеграцию с системой «Честный знак». Это позволило жестко контролировать сроки годности прямо в процессе приемки и отгрузки, исключив человеческий фактор.

Результаты проекта отразились на показателях бизнеса. Оптимизация маршрутов сборки и автоматическая проверка серий ускорили приемку на 50%. Время на инвентаризацию и внутренние перемещения сократилось на 30%, а точность учета достигла 99%. Компания снизила объем материальных запасов на 10%, операционные расходы — на 15%, а скорость получения управленческой отчетности выросла на 45%.

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Решена и проблема онбординга складского персонала: раньше он занимал три месяца. Теперь благодаря интуитивным интерфейсам терминалов и четким цифровым регламентам новички выходят на продуктивную работу уже через несколько недель. Это заметно снизило снизило риски, связанные с уходом опытных сотрудников.

«Было важно, чтобы проект создал надежную платформу складского учета, которая легко адаптируется под изменяющиеся бизнес-потребности и может масштабироваться внутри группы компаний. Уже сейчас решение позволяет ООО "ММ-Колор" оперативно реагировать на изменения в рыночной среде и расширять свои возможности без значительных затрат», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Санкт-Петербурге Дмитрий Обычайкин.


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