«Яндекс» внедрил в рекламную систему новую модель прогнозирования конверсий

«Яндекс» обновил модель прогнозирования конверсий и управления ставками рекламодателей. Ее особенность — «многоголовая» архитектура: внутри модели работает несколько нейросетей, каждая из которых отвечает за свой тип сигналов. Благодаря этому анализируются не отдельные действия пользователя на сайте, а весь его путь на нем. Тесты показали, что решение может обеспечить рекламодателям в среднем на 10% больше конверсий при сопоставимом бюджете.

Новая модель опирается на более чем 25 сигналов — втрое больше, чем прежде: от глубины просмотра и времени визита до добавления в корзину и других промежуточных действий, которые говорят о реальном намерении совершить покупку.

«От показа рекламы до покупки может пройти некоторое время, а оценивать эффективность объявления нужно оперативно. “Многоголовая” архитектура модели дает возможность более точно спрогнозировать конверсию, так как позволяет одновременно оценивать разные типы сигналов — от клика до отложенной покупки — и извлекать полезные данные даже из посещений сайтов и приложений, которые в моменте не завершились целевым действием», — отметил директор по продуктам и искусственному интеллекту «Яндекс Рекламы» Алексей Штоколов.

Возможность отслеживать отложенные конверсии особенно ценна в категориях с долгим циклом принятия решения — при покупке недвижимости, автомобиля, электроники или туристических услуг. Пользователь может несколько дней или недель сравнивать предложения и возвращаться на сайт, прежде чем сделать выбор.

Еще одна особенность новой архитектуры — встроенная прокси-модель, или промежуточная модель-посредник. Она улавливает свежие изменения в поведении аудитории без длительного переобучения и сразу передает их основной модели. Благодаря прокси-модели система еще до финальной покупки понимает намерение и в режиме реального времени формирует ставку в аукционе исходя из вероятности целевого действия. Рекламный бюджет расходуется эффективнее: объявления показываются пользователям с наибольшей вероятностью совершить покупку, оставить заявку, позвонить или скачать приложение.

Новая модель прогнозирования конверсий работает в рекламных кампаниях в поиске и рекламной сети «Яндекса». В РСЯ входят собственные сервисы «Яндекса» и более 90 тыс. партнерских площадок: сайты, приложения, мессенджеры, блоги, CTV и др.