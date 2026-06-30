Высокоточные интеллектуальные датчики подсчета посетителей STX-IPT135P марки Smartec

В линейке Smartec появился новый продукт для решения бизнес-задач на объектах ритейла и многих других – датчик STX-IPT135P, который выполняет точный (до 99,8%) обезличенный подсчет посетителей в заданных областях, определяет их пол и возраст на основе ИИ, анализирует поведение. Новый потолочный датчик подсчета посетителей имеет два варианта исполнения для разной высоты установки (до 3,5 и 6,5 метров), может формировать расширенную тепловую карту и другие отчеты. Он поддерживает различные варианты подключения и настройки через веб-браузер и упрощенную интеграцию во внешние системы. Базовый цвет датчиков STX-IPT135P белый, но опционально доступна модификация в черном корпусе. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

С помощью датчиков подсчета посетителей STX-IPT135P можно увеличить эффективность бизнес-процессов. Они собирают и анализируют ценные статистические данные, помогая повысить скорость и качество обслуживания посетителей, дисциплину сотрудников, отдачу от маркетинговых и стимулирующих мероприятий. Данный датчик подсчета посетителей способен формировать «тепловую карту» для выявления в торговом зале мест с максимальной и минимальной активностью покупателей. Он обеспечивает видеоверификацию (один канал), определяет гендерные различия и факторы, влияющие на поведение людей. Все это дает возможность оценить уровень заинтересованности товаром или рекламной акцией, оптимизировать планировку магазина и мерчандайзинг.

Одна из ключевых особенностей STX-IPT135P – повышенная точность измерений, которая достигает 99,8%. Данный датчик подсчета посетителей позволяет применять видеоанализ к трехмерному изображению наблюдаемой сцены. Новинка обеспечивает минимальное количество ложных срабатываний по сравнению, например, с IP-камерами со встроенной видеоаналитикой. Наряду с регистрацией каждого факта входа/выхода человека в/из заданного сектора внутри помещения датчик поддерживает до четырех линий обнаружения для двунаправленного подсчета. Кроме того, прибор определяет направления движения, детектирует объекты в группе и/или плотном потоке и отфильтровывает праздношатающихся. При этом данные от STX-IPT135P можно представить в виде точных результатов подсчета посетителей либо интенсивности движения и распределения людей.

Две модификации датчика – для стандартных и высоких потолков – расширяют возможности применения модели STX-IPT135P. Стандартная версия устройства рассчитана на работу в помещении с высотой потолков до 3,5 метров и захватывает сцену в пределах 98°/80° по горизонтали/вертикали. Датчик подсчета посетителей для высоких потолков (до 6,5 м) с углами обзора 60°/45° обеспечивает зону покрытия до 22 кв. м. При этом для расширения зоны покрытия предусмотрена возможность объединить в кластер до 8 датчиков подсчета. За счет поддержки HTTP/MQTT/CGI реализуется простая интеграция STX-IPT135P в сторонние системы, а по протоколу BACnet/IP – в автоматизированные системы управления зданием (BMS). Наличие входа и выхода тревоги позволяет подсоединить к датчику охранное оборудование.

Компактный корпус STX-IPT135P с габаритами 200x35x85 мм и классом климатической защиты IP65 обеспечивает работу датчика при температурах от -20 до +50 °С в помещениях, в том числе неотапливаемых. Подключение устройства к сети осуществляется по Wi-Fi или Ethernet. Питание реализовано по технологии PoE (Power over Ethernet) и от источника 12 В постоянного тока. Настроить, откалибровать датчик подсчета посетителей и ввести его в эксплуатацию можно максимально быстро, благодаря конфигурированию через сетевой ПК со стандартным веб-браузером и русскоязычному веб-интерфейсу самого устройства. Внутренняя память датчика STX-IPT135P рассчитана на 1 млн событий (с возможностью выгрузки в виде файла .CSV), реакция на которые может настраиваться пользователем.

Высокоточный датчик подсчета посетителей STX-IPT135P от Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».