«ВКонтакте» внедрила новые ИИ-модели для рекомендаций товаров

Инженеры AI VK внедрили в ленту «ВКонтакте» новые ИИ-модели. Пользователи получают более релевантные рекомендации шопсов — контента с товарами, а бизнес — больше заказов. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

Новые ML-модели внутри рекомендательных систем «VK Клипов» и ленты «ВКонтакте» учитывают все взаимодействия пользователей с контентом — клики, просмотры, лайки, репосты. Модели работают на базе единой Discovery-платформы и рекомендуют товарные клипы и посты в соответствии с интересами пользователя.

После внедрения новых алгоритмов точность рекомендаций шопсов выросла: пользователи в пять раз чаще кликают по товарной карточке после просмотра публикации и в 15 раз чаще переходят на маркетплейсы партнёров. Количество заказов из авторских шопсов выросло в 20 раз.

«Контентные платформы становятся новой точкой входа в покупки. Алгоритмы VK учитывают не только взаимодействия с товарным контентом, но и повседневные интересы пользователей: подписки, тематики любимого контента, прочитанные посты, просмотренные видео. Например, пользователю, который смотрит рецепты, система может рекомендовать товары для готовки, а аудитории туристических сообществ — походное снаряжение», — сказал руководитель направления контентных сервисов «ВКонтакте» Никита Лебедев.