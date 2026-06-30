Versta.io и ГК «Астрал» запустили совместный сервис для работы с ЭТрН

Цифровой логистический оператор versta.io начал сотрудничество с ГК «Астрал» в сфере электронных перевозочных документов. Пользователи versta.io смогут подписывать транспортные накладные (ЭТрН) через оператора ЭПД – оформлять отправку грузов, принимать входящие поставки и отслеживать статусы документов, не переключаясь между несколькими информационными системами. Клиентам также доступно подписание документов по модели аутсорсинга при оформлении машиночитаемой доверенности (МЧД) на versta.io.

С 1 сентября 2026 г. перевозочные документы переходят в электронный вид по требованию федерального закона от 7 июня 2025 г. №140-ФЗ. Для грузовладельцев, экспедиторов и перевозчиков это означает необходимость выбрать оператора ЭПД, выстроить новый процесс документооборота и обеспечить подписание ЭТрН (электронных транспортных накладных) на каждом этапе перевозки – от погрузки до приемки. Особенно остро проблема стоит для небольших компаний, у которых нет выделенных ресурсов для перехода на электронные документы.

Versta.io решает эту задачу, встраивая работу с ЭПД в привычное рабочее место логиста. Платформа поддерживает три основных сценария перехода на электронный документооборот: клиент может использовать сервис ЭПД от versta.io, подключить собственный договор с оператором ЭПД, вставив токен доступа в личный кабинет, либо воспользоваться партнерским предложением versta.io.

ГК «Астрал» стала первым партнером versta.io в сфере ЭПД благодаря скорости и вовлеченности технической команды: специалисты компании оперативно подключились к проекту, провели совместное тестирование, предоставили документацию и согласовали условия. На данный момент настроена интеграция платформы с партнерским сервисом. В рамках совместного предложения ИТ-компаний клиентам versta.io доступна как пакетная, так и поштучная оплата перевозочных документов.

Работа с ЭПД настроена так, что при создании отправления через платформу versta.io документооборот формируется автоматически в рамках стандартного процесса. Когда поступает входящий груз – например, от стороннего перевозчика – сотрудник видит связанные электронные документы в интерфейсе versta.io, сверяет фактический состав поставки и подписывает нужный титул, не переходя в кабинет оператора ЭПД.

Подписание может выполняться по модели аутсорсинга со стороны versta.io, если оформить соответствующую машиночитаемую доверенность. В таком случае клиенту не нужно оформлять электронные подписи на каждого сотрудника, перестраивать внутренний процесс и проводить обучение команды новому формату работы с документами.

«Versta.io решает ключевую проблему логистов – разрозненность инструментов. Мы объединяем в едином интерфейсе отправку, приемку и весь электронный документооборот, делая процесс удобным и гибким – в том числе через партнерские предложения. Наша платформа – это комплексное решение, где технологии и юридический контур работают как единый механизм, экономя время и устраняя ошибки», – сказал Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io.

«Интеграция с versta.io позволяет пользователям оператора ИС ЭПД ГК «Астрал». работать с перевозочными документами в привычной для них системе. Логист подписывает транспортные накладные, оформляет отправку и приемку грузов, отслеживает статусы документов в интерфейсе versta.io. Мы придерживаемся подхода не менять устоявшиеся бизнес-процессы, а вписывать сервис ЭПД в уже привычные процессы и системы. Партнерство с versta.io помогает в этом и расширяет возможности для наших клиентов». – отметил Степан Терехин, директор по развитию бизнеса ГК «Астрал».

Архитектура платформы versta.io предполагает работу с несколькими операторами ЭПД, чтобы клиенты не были привязаны к одному провайдеру и могли выбирать наиболее подходящие условия. В ближайшее время команда подключит других операторов. Кроме того, работа с ЭТрН доступна, в том числе, и через бесплатную платформу для экспедиторов «Место X», разработанную компанией «Цифровая логистика».