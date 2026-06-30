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Сотрудники стали реже откладывать больничный до понедельника

Традиционный «эффект понедельника» — концентрация открытий больничных в первый рабочий день — постепенно ослабевает. К такому выводу пришли аналитики VK Tech, изучив обезличенные данные платформы VK HR Tek об открытии больничных листков за 2025 г. в России. Так, в 2025 г. каждый четвертый больничный начинался с понедельника, а в I квартале 2026 г/ — только каждый пятый. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование основано на обезличенных агрегированных данных платформы VK HR Tek. Выборка охватывает почти 388 тыс/ сотрудников российских компаний, которые оформляли документы в течение пяти кварталов.

Аналитика показала, что количество стартов больничных последовательно убывает от понедельника к воскресенью. Понедельник лидирует во всех пяти кварталах выборки с долей до 22,6%, в то время как воскресенье — до 6%, в 3,7 раза меньше.

При этом именно в воскресенье зафиксирован самый резкий рост по числу открытий больничных — на 71%. На втором месте вторник — на 47%, а третье место по росту открытий больничных получил четверг — на 32%. Из-за неравномерной динамики доля понедельника в общей структуре заметно снизилась.

Совокупная доля понедельника и вторника по-прежнему формирует около 40% всех открытий больничных листков. Это значит, что пиковая нагрузка на HR-службы по оформлению документов и на руководителей по замене отсутствующих сотрудников приходится на первые два дня недели.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Что касается месяцев открытия больничных, исследование показало следующие результаты: на март приходится 41,5% всех зафиксированных больничных — это абсолютный максимум среди всех месяцев года. Второй по интенсивности период — декабрь —27,3%. Летние месяцы дают заметно меньшую долю больничных: июль — 16,4%, июнь — 14,3%.

«Мы видим, что сотрудники перестают откладывать обращение к врачу до начала рабочей недели и чаще открывают больничный в день, когда действительно почувствовали недомогание. Однако для HR-служб основная нагрузка по оформлению и планированию замен по-прежнему приходится на начало недели, и на эти два дня должна быть настроена оперативная работа с документами. Электронный кадровый документооборот позволяет обрабатывать такие пики без ручной рутины», — сказал руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

Данные подготовлены по заявкам, оформленным в компаниях, где уже настроен и активно используется процесс оформления и согласования отсутствий.

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