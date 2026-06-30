Сотрудники стали реже откладывать больничный до понедельника

Традиционный «эффект понедельника» — концентрация открытий больничных в первый рабочий день — постепенно ослабевает. К такому выводу пришли аналитики VK Tech, изучив обезличенные данные платформы VK HR Tek об открытии больничных листков за 2025 г. в России. Так, в 2025 г. каждый четвертый больничный начинался с понедельника, а в I квартале 2026 г/ — только каждый пятый. Об этом CNews сообщили представители VK.

Исследование основано на обезличенных агрегированных данных платформы VK HR Tek. Выборка охватывает почти 388 тыс/ сотрудников российских компаний, которые оформляли документы в течение пяти кварталов.

Аналитика показала, что количество стартов больничных последовательно убывает от понедельника к воскресенью. Понедельник лидирует во всех пяти кварталах выборки с долей до 22,6%, в то время как воскресенье — до 6%, в 3,7 раза меньше.

При этом именно в воскресенье зафиксирован самый резкий рост по числу открытий больничных — на 71%. На втором месте вторник — на 47%, а третье место по росту открытий больничных получил четверг — на 32%. Из-за неравномерной динамики доля понедельника в общей структуре заметно снизилась.

Совокупная доля понедельника и вторника по-прежнему формирует около 40% всех открытий больничных листков. Это значит, что пиковая нагрузка на HR-службы по оформлению документов и на руководителей по замене отсутствующих сотрудников приходится на первые два дня недели.

Что касается месяцев открытия больничных, исследование показало следующие результаты: на март приходится 41,5% всех зафиксированных больничных — это абсолютный максимум среди всех месяцев года. Второй по интенсивности период — декабрь —27,3%. Летние месяцы дают заметно меньшую долю больничных: июль — 16,4%, июнь — 14,3%.

«Мы видим, что сотрудники перестают откладывать обращение к врачу до начала рабочей недели и чаще открывают больничный в день, когда действительно почувствовали недомогание. Однако для HR-служб основная нагрузка по оформлению и планированию замен по-прежнему приходится на начало недели, и на эти два дня должна быть настроена оперативная работа с документами. Электронный кадровый документооборот позволяет обрабатывать такие пики без ручной рутины», — сказал руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

Данные подготовлены по заявкам, оформленным в компаниях, где уже настроен и активно используется процесс оформления и согласования отсутствий.