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Skyeng создал внутреннего ИИ-разработчика и сократил сроки выпуска функций на 35%

Технологическое подразделение онлайн-школы иностранных языков Skyeng подвело итоги года использования искусственного интеллекта в разработке. За это время компании удалось сократить средний Lead Time (время от начала работы над задачей до выхода изменений в продакшен) на 35%, при этом объем выпускаемых изменений вырос, а количество инцидентов и багов осталось на прежнем уровне. Об этом CNews сообщил представитель Skyeng.

Одним из ключевых элементов внедрения стала собственная ИИ-инфраструктура. Помимо использования инструментов для разработки, таких как Cursor, Claude Code и Codex, в Skyeng создали внутреннего ИИ-помощника «Джулию», встроенного в корпоративную экосистему. «Джулия» интегрирована с Jira, корпоративными репозиториями и внутренними сервисами компании. ИИ самостоятельно получает задачи, анализирует кодовую базу, выполняет типовые инженерные задачи: обновление библиотек, рефакторинг, технические исследования, и формирует pull request для проверки разработчиками. Также система используется для автоматизированного code review и анализа архитектуры сервисов.

Для безопасной работы с корпоративными данными Skyeng разработал собственный MCP Gateway: инфраструктурный слой между ИИ и внутренними системами компании. Он управляет правами доступа, блокирует все обращения и не позволяет модели получать информацию, к которой сотрудник не имеет доступа.

Еще одним направлением работы стала трансформация внутренних процессов. Компания централизованно закупает лицензии на ИИ-инструменты, управляет их использованием и отслеживает эффективность инвестиций. Для senior-разработчиков применение ИИ стало частью профессиональных требований: ожидается, что они не только используют такие инструменты в ежедневной работе, но и помогают командам находить новые сценарии их применения.

По итогам года технологический департамент Skyeng сократился примерно на 30%, однако объем выполняемой работы не только сохранился, но и увеличился. При этом средние расходы на ИИ-инструменты составляют около $40 в месяц на сотрудника, а для наиболее активных пользователей достигают $750–800 в месяц, что, по оценке компании, существенно ниже стоимости эквивалентного расширения инженерной команды.

«За последний год искусственный интеллект перестал быть для нас экспериментом. Сегодня это полноценный рабочий инструмент, который встроен в процессы разработки так же естественно, как система контроля версий или CI/CD. Наибольший эффект дает не сама модель, а выстроенная вокруг нее инфраструктура и изменение рабочих процессов. Именно поэтому нам удалось одновременно ускорить разработку, сохранить качество продукта и повысить эффективность команды», — отметила Ирина Шанина, CTO Skyeng.

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