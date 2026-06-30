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Скорость и контроль: НСЗК наладила бесшовный документооборот

Группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) завершила масштабный проект по созданию единой централизованной системы электронного документооборота. Проект был реализован совместно с ИТ-компанией «Комплексная автоматизация бизнеса». В его рамках проведена глубокая оптимизация и унификация бизнес-процессов, что позволило существенно повысить эффективность работы с документами во всех подразделениях группы. Об этом CNews сообщили представители компании «Комплексная автоматизация бизнеса».

До начала реализации проекта в каждой структуре холдинга была собственная база «1С:Документооборота» с индивидуальными настройками маршрутов согласования. Суммарно использовались 843 маршрута, а редакции систем отличались (2.1 и 3.0), что приводило к дублированию процессов, высокой трудоемкости, ошибкам и сложностям при интеграции «1С:ERP» с сервисами ЭДО.

Проект был реализован в два этапа. На первом провели оптимизацию и унификацию процессов: аудит и сокращение количества маршрутов согласования с 843 до 22, модернизацию интеграции между системами «1С:ERP» и «1С:Документооборот», а также внедрение единых централизованных маршрутов для всех организаций НСЗК.

«Для нас было важно не просто объединить разрозненные базы в единую систему, но и кардинально упростить сами процессы. Для всех участников данного проекта сокращение количество маршрутов стало реальным прорывом. Теперь все сотрудники головной и дочерних компаний работают в едином информационном пространстве, а интеграция с «1С:ERP» стала по-настоящему бесшовной. Это позволило не только ускорить документооборот, но и повысить прозрачность и управляемость процессов для всего холдинга», — сказала руководитель проекта со стороны «Комплексной автоматизации бизнеса» Екатерина Кириллова.

На втором этапе была создана единая база «1С:Документооборот 3.0» (ЦЕНТР) для всех компаний группы, осуществлен перенос архивных документов из старых систем с сохранением связей и прав доступа, внедрена матрица полномочий и видимости документов, а также проведена унификация классификаторов и справочников.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Переход на единую платформу — это важный шаг для нашей компании. Благодаря этому, мы получили полный контроль над документооборотом и прозрачность процессов. И, главное, повысили скорость необходимых согласований и кратно увеличили эффективность операционного управления», — сказал заместитель генерального директора ГК «НСЗК» по корпоративным вопросам Анатолий Коротков.

Внедрение централизованной системы позволило достичь сокращения сроков согласования и обработки документов за счет стандартизации этапов и автоматизации проверок, снижения трудозатрат на сопровождение и развитие системы, повышения прозрачности и контроля на всех этапах обработки документов, минимизации рисков ошибок при интеграции с «1С:ERP», благодаря единой точке обмена данными, а также унификации бизнес-логики и устранения дублирующих настроек в трех отдельных базах.

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