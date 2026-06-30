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Сервис «Т-Инвестиции» запустил платформу для программ лояльности эмитентов

Сервис «Т-Инвестии», брокерское направление в экосистеме «Т-Банка», объявил о запуске первой в России платформы для программ лояльности компаний-эмитентов, которая мотивирует их клиентов становиться акционерами, а акционеров — покупателями товаров и услуг.

Таким образом, эмитенты решают сразу две задачи: привлекают новых инвесторов и увеличивают продажи своих товаров и услуг среди клиентов.

Условия программ лояльности могут включать разные механики, адаптируясь под бизнес-задачи эмитента: например, дарение его акций, привилегии по бонусной карте или повышенный кэшбэк при покупках товаров и услуг компании.

Как инвестор становится клиентом эмитента: инвестор покупает ценные бумаги эмитента в приложении «Т-Инвестиции»; «Т-Инвестиции» автоматически отслеживают сделку и присылают инвестору промокод для получения привилегий и бонусов от эмитента; инвестор активирует промокод и использует бонусы при покупке товаров или услуг эмитента (например, карту лояльности со специальными условиями).

Как клиент эмитента становится акционером: клиент в обычной жизни совершает покупки товаров или услуг компании-эмитента; «Т-Инвестиции» направляют ему SMS со ссылкой на подарочные акции эмитента; клиент принимает подарок — акции зачисляются на его брокерский счет в «Т-Инвестициях».

Весь процесс происходит бесшовно для клиентов и акционеров компании.

Преимущества для компаний-эмитентов: расширение базы инвесторов; новые точки контакта с текущими акционерами; рост основного бизнеса — например, оборотов, среднего чека и частоты покупок в розничных магазинах; возврат «спящих» клиентов и работа с оттоком покупателей; рост узнаваемости бренда.

Преимущества для покупателей: возможность стать акционером любимого бренда, совершая привычные покупки; знакомство с инвестиционным рынком без финансовых затрат.

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Преимущества для инвесторов: эксклюзивные привилегии за владение ценными бумагами эмитента; оптимизация повседневных расходов.

Первыми среди российских эмитентов платформу Т-Инвестиций использовали три компании: ПАО «Фикс Прайс», ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), ПАО «МГКЛ».

Конкретные условия программы лояльности определяются с каждым эмитентом индивидуально.

Антон Мальков, управляющий директор по рынкам капитала «Т-Банка», сказал: «На российском фондовом рынке растет роль розничного инвестора и компаниям важно выстраивать с ним более регулярное взаимодействие. Решение «Т-Инвестиций» позволяет не только достигать этой цели, но и расширять базу инвесторов. Россияне становятся акционерами любимого бренда, совершая привычные покупки в обычной жизни. Реализация подобных программ будет способствовать привлечению новых участников на фондовый рынок и развитию финансовой грамотности и культуры долгосрочного инвестирования в России».

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Для запуска программы лояльности компания может оставить заявку на сайте «Т-Банка» или связаться с персональным менеджером, который поможет подобрать индивидуальные условия и инструменты продвижения.

Подключение эмитента к платформе «Т-Инвестиций» занимает от двух недель и не требует сложной интеграции. При реализации партнерских кампаний «Т-Инвестиции» также отслеживают, чтобы рыночные факторы торгов ценными бумагами эмитента (цена, спрос, предложение, объемы) не искажались.

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