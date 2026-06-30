Российский производитель ГК «Итэлма» впервые стал поставщиком аккумуляторов для водного транспорта — скоростных судов Flymar

Группа компаний «Итэлма» расширяет присутствие в сегменте электрического транспорта и выходит на рынок водных решений. Входящая в группу компания «Системы автономной энергии» (САЭ) поставит тяговые аккумуляторные системы для скоростных электрических автономных судов на подводных крыльях Flymar F8. Таким образом, Flymar и ГК «Итэлма» создают и используют отечественные ключевые компоненты скоростного электросудна. Об этом CNews сообщили представители «Итэлма».

В рамках проекта на скоростные электросуда Flymar F8 устанавливается комплект из четырех аккумуляторных батарей «Сигма С» разработки и производства САЭ. Каждый элемент батареи обладает высокой удельной энергоемкостью – 20,4 кВт·ч при номинальном напряжении 350 В. Батареи выполнены по никель-марганец-кобальтовой (NMC) технологии, которая обеспечивает безопасность при интенсивной эксплуатации на водных магистралях. Батареи способны обеспечивать стабильную отдачу токов, необходимых для работы гребных электродвигателей на скоростных режимах.

Особое внимание в проекте уделено интеллектуальному управлению энергосистемой. Разработанная САЭ система BMS в реальном времени контролирует параметры работы батарей, обеспечивает балансировку элементов, мониторинг температуры и защиту системы. Это критически важно для эксплуатации скоростного водного транспорта, и в перспективе позволит интегрировать батареи в единый цифровой контур управления судном.

Для ГК «Итэлма» проект с Flymar станет новым этапом развития транспортной экспертизы компании. Исторически группа развивала решения для автомобильной промышленности, городского наземного электротранспорта. Накопленные компетенции компании в электротранспорте теперь будут использованы и на водных маршрутах.

Антон Мухин, основатель и генеральный директор САЭ (входит в ГК «Итэлма»): «Развитие электротранспорта в России требует не просто сборки, а глубокой кооперации разработчиков ключевых компонентов. Сотрудничество с Flymar – именно такой случай: судно получает не просто батареи, а комплексную российскую систему с интеллектуальным управлением (BMS), что позволяет обеспечить требуемый уровень безопасности и эффективности. Это и есть практический шаг к технологическому суверенитету – когда продукт мирового уровня создается на отечественных решениях».

Антон Филатов, главный Конструктор Flymar: «Мы создаем передовое скоростное электросудно на подводных крыльях в России. Перед нами стоит задача производства в стране всех ключевых систем, включая тяговые батареи. Мы рады, что нашли надежного поставщика в лице САЭ. Батарея — это очень сложное технологическое изделие, требующее оперативного взаимодействия с поставщиком. Практика работы с САЭ показала, что мы такое взаимодействие у нас налажено».

В компании отмечают, что развитие водного электротранспорта становится одним из перспективных направлений. Рост интереса к экологичному и энергоэффективному транспорту формирует спрос на локализованные технологические решения – от силовой электроники до тяговых батарей и систем управления.

Ожидается, что первый опытный образец судна Flymar F8 с аккумуляторными системами САЭ будет представлен в 2026 г.