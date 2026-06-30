По городу помчал 4G: в Петрозаводске «МегаФон» обновил мобильную сеть

Жители и гости столицы Карелии получили более быстрый и устойчивый мобильный интернет. «МегаФон» завершил большую программу обновления сети в Петрозаводске: базовые станции легче справляются с высокой нагрузкой, а скорость передачи данных достигает 100 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора модернизировали 78 телеком-объектов, чтобы они работали в стандарте связи 4G. С ускоренным интернетом стало удобнее смотреть фильмы и ролики в высоком разрешении, обмениваться тяжёлыми файлами, пользоваться маркетплейсами и видеосвязью без задержек. Вместе с тем в полтора раза выросла ёмкость сети: она стала устойчивее к нагрузкам и работает так же стабильно даже в часы, когда онлайн особенно много людей.

Апгрейд провели по технологии рефарминга частот: бо́льшую часть радиоресурсов перенаправили с 3G на более современное поколение связи 4G/LTE. Такое решение увеличивает возможности сети на уже действующем оборудовании.

Расширение инфраструктуры 4G создает и более устойчивую основу для голосовых вызовов по технологии VoLTE. Если включить эту функцию в настройках телефона, то дозвон занимает пару секунд, собеседника слышно в лучшем качестве, при этом интернет не пропадает во время звонка.

«Петрозаводчане с каждым годом все активнее пользуются мобильным интернетом. Отвечая на этот спрос, мы планомерно, участок за участком обновили оборудование по всему городу, чтобы улучшение качества связи почувствовали все абоненты в столице республики. Эту работу продолжим и в других городах региона», — сказал директор «МегаФона» в Карелии Михаил Бармотин.