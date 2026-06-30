Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

По городу помчал 4G: в Петрозаводске «МегаФон» обновил мобильную сеть

Жители и гости столицы Карелии получили более быстрый и устойчивый мобильный интернет. «МегаФон» завершил большую программу обновления сети в Петрозаводске: базовые станции легче справляются с высокой нагрузкой, а скорость передачи данных достигает 100 Мбит/c. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора модернизировали 78 телеком-объектов, чтобы они работали в стандарте связи 4G. С ускоренным интернетом стало удобнее смотреть фильмы и ролики в высоком разрешении, обмениваться тяжёлыми файлами, пользоваться маркетплейсами и видеосвязью без задержек. Вместе с тем в полтора раза выросла ёмкость сети: она стала устойчивее к нагрузкам и работает так же стабильно даже в часы, когда онлайн особенно много людей.

Апгрейд провели по технологии рефарминга частот: бо́льшую часть радиоресурсов перенаправили с 3G на более современное поколение связи 4G/LTE. Такое решение увеличивает возможности сети на уже действующем оборудовании.

Расширение инфраструктуры 4G создает и более устойчивую основу для голосовых вызовов по технологии VoLTE. Если включить эту функцию в настройках телефона, то дозвон занимает пару секунд, собеседника слышно в лучшем качестве, при этом интернет не пропадает во время звонка.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

«Петрозаводчане с каждым годом все активнее пользуются мобильным интернетом. Отвечая на этот спрос, мы планомерно, участок за участком обновили оборудование по всему городу, чтобы улучшение качества связи почувствовали все абоненты в столице республики. Эту работу продолжим и в других городах региона», — сказал директор «МегаФона» в Карелии Михаил Бармотин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026

Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro

Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами

Хакеры используют Gmail для мониторинга и шпионажа за российским бизнесом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще