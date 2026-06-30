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На смоленские дачи привезли высокоскоростной интернет «МегаФона»

В дачных посёлках на юго-западе Смоленска впервые заработал устойчивый 4G-сигнал. «МегаФон» построил новую базовую станцию на Досуговском шоссе неподалёку от Реадовского парка. Местным жителям и дачникам стал доступен интернет на скорости до 100 Мбит/с и новый уровень голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Надежное LTE-покрытие появилось в садовых товариществах «Коммунальник» и «Радуга», а также в поселках Загорье и Вишенки. Ранее многим дачникам и местным жителям приходилось ловить сигнал у окна или выходить на участок. Теперь здесь можно комфортно общаться по видеосвязи, обмениваться тяжёлыми файлами и смотреть видео в высоком разрешении. Дачники могут заказывать семена, саженцы или садовый инструмент на маркетплейсах, а также вызывать такси до города в приложениях.

Также связь улучшилась у нового здания областного онкологического диспансера в Вишенках, куда приезжают на лечение и консультации жители со всей области. Мобильный интернет ускорился для пациентов, их близких и персонала — стало легче держать связь с домом или решать бытовые вопросы.

В зоне действия нового телком-объекта также улучшилась голосовая связь. Звонки проходят по сетям LTE, поэтому говорить по телефону и пользоваться интернетом можно одновременно, а собеседника слышно в максимальном качестве.

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Базовая станция работает в среднем и высоком диапазонах 4G. Это дает сети запас пропускной способности, чтобы сигнал не ухудшался в пиковые часы, когда летними вечерами и в выходные дачи наполняются людьми.

«Вишенки — это та часть Смоленска, где городские кварталы переходят в садовые товарищества, куда множеству смолян удобно выбираться в тёплые летние дни. Спрос на связь растёт здесь год от года, и значительную роль в этом сыграл новый онкоцентр. В таких локациях мы усиливаем сеть в первую очередь, и теперь сигнал в этой зоне держится ровно и на должном уровне», — сказал директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

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