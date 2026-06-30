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На «Ермаки» начали устанавливать первые бортовые комплексы предиктивной диагностики

В сервисном локомотивном депо Чита Забайкальского филиала компании «ЛокоТех-Сервис» начали процесс оснащения первых 10 электровозов 3ЭС5К «Ермак» производства НЭВЗ бортовыми комплексами предиктивной диагностики (БКПД). Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех».

Предиктивная диагностика — направление, которое активно развивается в локомотиворемонтном комплексе. Это инструменты, направленные на раннее обнаружение и прогнозирование возможных неисправностей оборудования. БКПД разработана компанией «ТМХ Интеллектуальные Системы», она собирает и анализирует параметры работы ключевых узлов движущегося локомотива: подшипниковых узлов колесно-моторных блоков, электромагнитных компонентов тягового электродвигателя, аккумуляторной батареи. Программное обеспечение способно зафиксировать начальные признаки неисправности: рост вибрации, аномалии тока, температурные изменения. Система прогнозирует потенциальные отказы оборудования, давая возможность своевременно провести профилактический ремонт, тем самым избежав непредвиденной остановки локомотива в пути.

Это первая система, которая передает результаты диагностики экипажной части с локомотива в режиме реального времени. Трансляция осуществляется посредством технологической радиосвязи, данные автоматически поступают на сервер ТМХ.

Монтаж выполняют специалисты компании «АВП Технология» совместно с сотрудниками «ЛокоТех-Сервиса» при технической поддержке «ТМХ Инжиниринга». БКПД для электровоза 3ЭС5К включает в себя значительный объем комплектующих: 140 кабельных сборок длиной 2 км, 72 датчика, шесть вычислительных и 15 подключаемых блоков. Объем оборудования в поставке занимает шетсь европаллет.

Опытная эксплуатация на Восточном полигоне продлится до ноября 2027 го. В ходе испытаний БКПД будет работать в реальных рейсовых условиях: специалисты настроят сервис, проверят надежность передачи результатов диагностики в информационные системы ТМХ, а также соберут массив эксплуатационных данных.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Цель этих работ — оценить эффективность системы, подтвердить гипотезы экономического эффекта и по итогам представить комплексный бизнес-процесс, который ляжет в основу решения о серийном внедрении. Для ТМХ внедрение БКПД означает накопление цифровой базы эксплуатационной аналитики, что в перспективе позволит повышать надёжность новых локомотивов, ускорять совершенствование узлов и сокращать стоимость жизненного цикла продукции», — сказал первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию «ЛокоТеха» – генеральный директор компании «ТМХ Интеллектуальные Системы» Андрей Романчиков.

Важным аспектом является координация действий всех участников процесса. Как рассказал технолог сервисного локомотивного депо Чита Павел Роговский, Забайкальский филиал «ЛокоТех-Сервиса» будет отвечать за своевременное техническое обслуживание и ремонт «Ермаков», оборудованных системой. Любая замена компонентов локомотива, связанных с БКПД, будет осуществляться только по согласованию с руководителем испытаний. Также будет обеспечена передача подробной информации о плановом и внеплановом обслуживании локомотивов, результатах диагностики и ревизии узлов локомотивов, оборудованных системой, в «ТМХ Интеллектуальные Системы».


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