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«N3.Health»: отсутствие стратегии – основной барьер для цифровизации частной медицины в России

Цифровизацию частной медицины в России тормозят управленческие, кадровые и инфраструктурные ограничения. Это следует из опроса разработчиков медицинских информационных систем и представителей медицинского бизнеса, проведенного компанией «ЭлНетМед» (интеграционная платформа «N3.Health»).

Главным фактором, который препятствует быстрому внедрению цифровых решений, респонденты назвали отсутствие стратегии цифровизации (28%). Далее следуют неготовность врачей и недостаточные бюджеты (по 19%). Также участники указали на неготовность инфраструктуры (16%) и нехватку ИТ-специалистов в медицинских учреждениях (11%).

Как показывают результаты опроса, цифровизация частной медицины тормозится прежде всего на уровне операционного управления. Даже при наличии зрелого рынка медицинских ИТ-решений и понятных технологических инструментов клиникам часто не хватает системного подхода, наличия четкой дорожной карты для их выбора и внедрения в медицинскую практику.

Кадровый потенциал и мотивация также остаются критически важными. Когда врачи и персонал медорганизаций не осознают ценности цифровизации, не вовлечены в выбор и запуск решений, новые инструменты воспринимаются как навязанная сверху необходимость, создающая дополнительную нагрузку, а не как помощь в работе.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

При этом ограниченные бюджеты и слабая ИТ-инфраструктура усиливают влияние друг друга – эти факторы сегодня отчетливо проявляются в медицинском бизнесе небольшого и среднего размера.

«На практике составляющих, которые влияют на скорость цифровой трансформации частной медицины, оказывается намного больше: это и требования по информационной безопасности, и сложность интеграционных процессов, и влияние макроэкономических факторов на общее развитие отрасли. Поэтому разработчикам совместно с медицинскими организациями важно создавать единые сценарии работы и комплексные планы по внедрению системных цифровых технологий. Отдельное внимание стоит уделять обучению персонала и оценке эффективности реализованных внедрений», – отметил Максим Таланов, заместитель генерального директора «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).

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