«МегаФон»: топ-5 округов Тамбовской области по использованию умных устройств

В городах и небольших населенных пунктах Тамбовской области набирают популярность умные устройства. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных, в мае лидерами по объему потребленного смарт-системами трафика стали Тамбов и Моршанск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За пределами городов наиболее активно осваивают смарт-системы в Тамбовском и Сосновском округах. Также в топ вошли Уваровский, Кирсановский и Токаревский округа.

В целом в Тамбовской области среди пользователей умных устройств преобладают люди от 35 до 44 лет — их доля составляет 33% от общего числа. На второй строчке абоненты 45-54 лет, на которых приходится 27%, а замыкают тройку жители от 55 до 64 лет с показателем 17%. Тамбовские мужчины подключают помощников для дома в три раза чаще женщин.

«Мы видим, что тамбовчане активно пользуются возможностью управлять сервисами умного дома удаленно через мобильный интернет, смс или звонки. Сделать такую коммуникацию комфортной позволяет постоянная модернизация сети в регионе. Например, в этом году качество сигнала было улучшено в Кирсановском, Моршанском и Инжавинском округах», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.