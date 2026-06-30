Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

«МегаФон»: топ-5 округов Тамбовской области по использованию умных устройств

В городах и небольших населенных пунктах Тамбовской области набирают популярность умные устройства. Как выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных, в мае лидерами по объему потребленного смарт-системами трафика стали Тамбов и Моршанск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За пределами городов наиболее активно осваивают смарт-системы в Тамбовском и Сосновском округах. Также в топ вошли Уваровский, Кирсановский и Токаревский округа.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

В целом в Тамбовской области среди пользователей умных устройств преобладают люди от 35 до 44 лет — их доля составляет 33% от общего числа. На второй строчке абоненты 45-54 лет, на которых приходится 27%, а замыкают тройку жители от 55 до 64 лет с показателем 17%. Тамбовские мужчины подключают помощников для дома в три раза чаще женщин.

«Мы видим, что тамбовчане активно пользуются возможностью управлять сервисами умного дома удаленно через мобильный интернет, смс или звонки. Сделать такую коммуникацию комфортной позволяет постоянная модернизация сети в регионе. Например, в этом году качество сигнала было улучшено в Кирсановском, Моршанском и Инжавинском округах», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Электронный документооборот (СЭД) с искусственным интеллектом 2026

Число зараженных Android-устройств в России выросло на 70%

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

В России досрочно вводится проверка IMEI-номеров смартфонов. Но россиянам это понравится

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Поставок электроэнергии и топлива не будет, но связь останется. Базовые станции предложили запитать от солнца и воздуха

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще