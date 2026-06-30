Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и «Квант Программ» объединяют компетенции в области предиктивной диагностики промышленного оборудования

Компания Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) и разработчик программного обеспечения «Квант Программ» объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие отечественных решений для предиктивной диагностики оборудования, мониторинга технического состояния активов и повышения надежности производственных процессов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ключевым элементом партнерства станет программный комплекс KvantDetection, предназначенный для предиктивной аналитики и мониторинга промышленного оборудования. Решение позволяет выявлять признаки деградации, прогнозировать возможные отказы и повышать эффективность технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

KvantDetection создан на основе многолетнего опыта команды «Квант Программ» в разработке индустриальных IoT-решений. Технологии компании применяются на предприятиях энергетической отрасли, включая объекты атомной энергетики в России и за рубежом, и легли в основу создания импортонезависимого, специализированного программного обеспечения, реализующего методы предиктивной аналитики.

Внедрение KvantDetection в производственные процессы промышленных и энергетических предприятий помогает повысить эксплуатационную надежность основного оборудования, снизить эксплуатационные издержки и оптимизировать объем ручных операций по эксплуатации и техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

Интеграция KvantDetection с методологической экспертизой Maintex fabricaONE.AI позволит предприятиям сократить внеплановые простои, повысить надежность оборудования и эффективность эксплуатации производственных активов.

Исполнительный директор Maintex fabricaONE.AI (акционер - ГК Softline) Роман Ромахин: «Для нас важно, что KvantDetection уже подтвердил свою эффективность на объектах с одними из самых высоких требований к надежности и безопасности. Такой опыт подтверждает зрелость продукта и его готовность к решению сложных производственных задач».

Генеральный директор «Квант Программ» Сергей Крюков: «Maintex обладает глубокой экспертизой в области управления надежностью активов и предиктивной диагностики. Объединив наши технологии и практический опыт команды Maintex, мы сможем предложить российским предприятиям комплексное решение для более эффективного управления состоянием оборудования и снижения производственных рисков».

Партнерство Maintex fabricaONE.AI и «Квант Программ» станет еще одним шагом в развитии российских цифровых технологий для промышленности. Совместный опыт компаний позволит предприятиям России и стран СНГ использовать современные инструменты предиктивной аналитики, промышленного искусственного интеллекта и мониторинга оборудования для повышения надежности производственных процессов и эффективности эксплуатации активов.