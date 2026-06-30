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«Контур» объявил о слиянии системы «Такснет-Навигатор» с «Контур.Экстерном»

Экосистема для бизнеса «Контур» объявила о слиянии функциональности автоматизированной информационной системы «Такснет-Навигатор» с сервисом для отправки отчетности и работы с учетом «Контур.Экстерн». Это создаст более комплексное решение для пользователей.

«СКБ Контур» приобрела ЗАО «Такснет» в 2020 г. Система «Такснет-Навигатор» помогает в работе с контролирующими органами, позволяет создавать, проверять и отправлять отчетность. Она ориентирована на специалистов, занимающихся отчетностью, включая бухгалтеров, аудиторов, работников кадровых и юридических подразделений, которые взаимодействуют с контролирующими органами.

Интеграция «Такснет-Навигатора» в первую очередь позволит усилить возможности сервиса «Контур.Экстерн», который помогает вести бухгалтерский и налоговый учет, начислять зарплату, обмениваться электронными документами и пользоваться нормативно-правовой базой. Экстерн позволяет отправлять сведения в госорганы по актуальным формам, отвечать на требования налоговых органов и проводить сверки с ними.

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Павел Орловский, руководитель «Контур.Экстерна», сказал: «Наша цель — объединить все процессы учета, кадров и отчетности в едином сервисе. Благодаря интеграции с «Такснет-Навигатором» клиенты получат еще больше возможностей для автоматического обмена информацией с контролирующими органами и в полной мере смогут оценить экспертное сопровождение «Контура».

Возможности «Контур.Экстерна» подойдут для коммерческих организаций без тяжелых и вредных условий труда. Вести бухгалтерию в системе могут ИП и компании на всех популярных системах налогообложения: УСН, ОСНО, патенте.

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