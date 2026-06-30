K2 Cloud и Practico.ai запускают ИИ-консалтинг: от аудита процессов до работающего решения за 6 недель

K2 Cloud и Practico.ai объявляют о партнерстве и запуске совместного сервиса ИИ-консалтинга. Сервис охватывает полный цикл работ – от аудита процессов до запуска решения в промышленную эксплуатацию в «К2 Облаке». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Многие компании уже собираются применять ИИ, но останавливаются на этапе выбора сценариев и оценки реализуемости. Совместный сервис закрывает этот разрыв. Консультанты проводят структурированный аудит за шесть недель — изучают процессы, данные и системы, выявляют узкие места и формируют приоритетный перечень инициатив с оценкой ожидаемого бизнес-эффекта.

Среди типовых сценариев внедрения: ИИ-ассистенты для поиска по внутренним регламентам и базам знаний, автоматическая обработка договоров и заявок, классификация обращений в техподдержке, аналитика с объяснением метрик. Каждый сценарий проверяется на реализуемость ещё до начала разработки.

После выбора сценария команда разрабатывает MVP и разворачивает его в «К2 Облаке». Под задачи инференса и обучения доступны GPU Nvidia H100, A100, L40S, L4 и T4. Инфраструктура готова к работе за 10 минут, а оплата идет по модели pay as you go. Кластер автоматически масштабируется под нагрузку.

«Типичная ошибка при внедрении ИИ – начинать с выбора модели, а не с анализа данных и процессов. Аудит часто меняет первоначальную гипотезу заказчика: корректирует сценарий или переставляет приоритеты. Благодаря этому компания входит в разработку с проверенным планом, а не с предположениями», — сказала Юлия Перемитина, CEO Practico.ai.

«К2 Облако» соответствует актуальным требованиям безопасности 152-ФЗ до УЗ-1, PCI DSS 4.0 и ГОСТ Р 57580.1–2017. ИИ-решения разворачиваются в закрытом контуре, корпоративные данные не попадают в публичные облака и не используются для дообучения внешних моделей.

После запуска сопровождение разделено по зонам ответственности: ИИ-решения поддерживают специалисты Practico.ai, облачную инфраструктуру – инженеры K2 Cloud.

«ИИ-проекты часто останавливаются на этапе выбора сценария. Непонятно, за что браться первым и какой эффект ожидать. Аудит помогает определить четкие этапы с измеримым KPI на каждом из них, а облако дает инфраструктуру, которая соответствует корпоративным требованиям безопасности»,— сказал Михаил Воронин, менеджер продукта GPUaaS K2 Cloud.