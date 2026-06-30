Bi.Zone: кибератаки на промышленность участились в два раза

Эксперты Bi.Zone Threat Intelligence выявили рост кибератак на промышленный комплекс. На протяжении 2025 г. доля атак на отрасль колебалась на уровне 5–6%, а в первом полугодии 2026 г. увеличилась вдвое, достигнув 11%. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

При этом изменилась мотивация злоумышленников. Если раньше почти половина атак (47%) была связана со шпионажем, то теперь столько же из них мотивирована получением прямой финансовой выгоды.

Так, в мае и июне 2026 г. промышленные предприятия подверглись серии атак со стороны финансово мотивированной группировки Clubfoot Wolf. Чаще всего злоумышленники выбирали в качестве мишени небольшие организации из химической промышенности. Скорее всего, группировка предпочла не концентрироваться на нескольких крупных и потенциально хорошо защищенных целях, а сделала ставку на массовость атак и слабый уровень защиты инфраструктуры у компаний меньшего размера.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Кластер Clubfoot Wolf маскировал свои письма под запросы коммерческих предложений или выставление счета. В теме письма злоумышленники добавляли приписку Fwd: («переслано»), чтобы жертва подумала, что уже общалась с отправителем, и открыла вложение. В приложенном к письму ZIP-архиве находились отвлекающие файлы, а также ПО для удаленного администрирования NetSupport Manager. Этот легитимный инструмент позволял удаленно выполнять команды на компьютере жертвы, одновременно снижая шансы средств защиты обнаружить атаку. А чтобы затруднить анализ и выявление конечных URL-адресов, группировка использовала сервисы сокращения ссылок».

О растущем интересе киберпреступников к российской промышленности также свидетельствует продажа специальных инструментов для атак на отрасль. Так, в июне 2026 г. группировка Wrecking Hyena продавала в своем телеграм-канале за $500 обновленную версию фреймворка, охватывающего полный цикл атак на промышленную инфраструктуру: от сканирования и разведки до эксфильтрации и хранения данных. Инструмент также позволял анализировать уязвимости в атакуемых системах, эксплуатировать промышленные протоколы, осуществлять DDoS-атаки и компрометировать удаленный доступ. Члены Wrecking Hyena изначально позиционировали себя как хактивисты: они заявляли, что действуют исключительно по идеологическим мотивам, а не ради финансовой выгоды.