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Безопасность вышла на второе место у малого бизнеса при выборе онлайн-сервисов — данные «Рег.решений»

Малый бизнес в России при запуске проектов в интернете почти в половине случаев ставит безопасность в один ряд с ценой, показало исследование «Рег.решений», сервиса для предпринимателей от «Рег.ру». В опросе участвовали около 2000 человек — владельцы компаний, индивидуальные предприниматели, самозанятые, консультанты и фрилансеры. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

50% респондентов «Рег.решений» назвали безопасность одним из главных критериев выбора цифровых решений. Чаще упоминалась только цена — 54%. Скорость запуска оказалась значима лишь для 36% участников. Таким образом, предприниматели все чаще воспринимают домены, хостинг и сайты не как инструменты продаж, а как критичную онлайн-инфраструктуру: отказоустойчивость, защита домена, сохранность данных и стабильность коммуникаций.

При этом ресурсы бизнеса ограничены: 30% участников опроса указывают на отсутствие бюджета, 21% — на нехватку времени, 17% — на сложность выбора первого шага. Тем не менее 61% предпринимателей предпочитают настраивать онлайн-услуги самостоятельно. Это формирует спрос на «коробочные» сценарии, где базовая защита уже встроена в процесс запуска.

«На фоне усиления кибератак малый бизнес стал внимательнее относиться к устойчивости своей онлайн-инфраструктуры. При этом предпринимателям важно сохранять баланс: решение должно быть надежным, но понятным, а также быстрым в запуске и доступным по бюджету. Мы в «Рег.решениях» как раз создаем комплексные услуги для предпринимателей, в которые уже включена безопасность, для полноценного запуска онлайн-проектов», — сказал Иван Грибов, директор по развитию продуктов для предпринимателей «Рег.решений».

Исследование «Рег.решений» подтверждает, что для предпринимателей домен и сайт становятся не просто точкой присутствия в интернете, а частью базовой бизнес-инфраструктуры, где ошибка в настройке, нестабильная работа или потеря доступа могут напрямую влиять на продажи, репутацию и доверие клиентов.

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