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«Авито» и Российская кинологическая федерация запускают систему верификации заводчиков собак

87% потенциальных хозяев ищут питомца на «Авито». Около 72% из этих запросов приходится на поиск породистых животных. «Авито» совместно с Российской кинологической федерацией (РКФ) запустил верификацию заводчиков, которая поможет покупателям определять профессиональных владельцев питомников. По итогам проверки заводчик получает бейдж, который подтверждает, что он имеет регистрацию РКФ, ведет племенную работу по установленным требованиям, соблюдает правила разведения и содержания животных, а также уделяет внимание здоровью и благополучию собак. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Чтобы получить бейдж, нужно иметь регистрацию РКФ, профиль на «Авито» и заполнить заявку в личном кабинете на сайте РКФ. Сервис является бесплатным.

Для покупателя выбор щенка часто строится на доверии: человеку сложно быстро понять, кто перед ним — профессиональный заводчик, который занимается племенной работой, заботится о здоровье животных и правильно оформляет документы, или продавец без подтвержденного статуса. При этом, если заводчик не соблюдает установленные стандарты разведения, это может приводить к появлению проблем со здоровьем у щенков, а также усугубляет проблему бездомных животных. Верификация помогает сделать выбор прозрачнее, а также помогает выделить ответственных заводчиков и обелять рынок.

Верификация — это бесплатная проверка, которая показывает, что продавец на «Авито» действительно является заводчиком, зарегистрированным в системе Российской кинологической федерации. Это значит, что он ведет племенную работу в соответствии с национальными и международными требованиями, касающимися как сохранения чистоты породы, так и заботы о здоровье и благополучии домашних животных. Приобретая собаку у зарегистрированного заводчика, покупатель получает полный комплект документов, включая родословную РКФ (а если родословная еще не оформлена, то метрику щенка).

В долгосрочной перспективе такая механика помогает делать рынок более прозрачным: поддерживать добросовестных участников, снижать пространство для случайного и безответственного разведения и помогать будущим владельцам принимать более осознанные решения.

Появление щенка в доме — особенное событие. Для многих людей собака становится не просто питомцем, а другом и членом семьи на долгие годы. Поэтому будущему владельцу важно понимать, кого именно он выбирает и чего ожидать от четвероногого компаньона.

Чистопородная собака — это собака с определенными физическими и поведенческими качествами. Порода имеет закрепленные признаки, которые передаются из поколения в поколение. Прозрачная информация о происхождении щенка помогает будущему владельцу увереннее оценить породные качества, темперамент, особенности ухода и возможные наследственные характеристики питомца.

Принадлежность к РКФ как правило означает также возможность общаться с единомышленниками, получать советы по воспитанию щенка.

При покупке щенка у зарегистрированного заводчика покупатель получает полный комплект документов, включая родословную РКФ, а если она еще не оформлена — метрику щенка.

Регистрация рожденных пометов в племенной книге РКФ подразумевает обязательный учет и маркировку всех щенков. Это обеспечивает безошибочную идентификацию каждой собаки и ее заводчика.

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Родословная РКФ признается во всем мире и дает возможность при желании участвовать с собакой в кинологических мероприятиях, а также в племенном разведении.

При заключении договора ответственный продавец чаще всего предоставит ветеринарный паспорт — в нем отмечены все индивидуальные данные животного, в том числе прививки, информация об обработках и др.

Специальный бейдж помогает заводчику выделить объявление среди других предложений на «Авито». Для заводчика верификация становится дополнительным бесплатным инструментом доверия: покупатель сразу видит, что статус продавца подтвержден через РКФ.

Специальные бейджи «Заводчик РКФ» и «От заводчика РКФ» будут размещаться в карточке объявления и в профиле продавца. Они подтверждают, что собака продается заводчиком, зарегистрированным в системе Российской кинологической федерации.

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Верификацию могут пройти заводчики, зарегистрированные в системе Российской кинологической федерации. Верификация абсолютно бесплатна.

Чтобы стать заводчиком РКФ, нужно заниматься племенной работой в системе Российской кинологической федерации и иметь законные права на племенную собаку, от которой планируется помет.

Заводчиком считается человек, который отвечает за собаку в период от вязки до рождения щенков и их передачи новым владельцам. Именно он указывается в документах на помет и в свидетельствах о происхождении щенков.

Вести племенную работу в системе РКФ можно через кинологическую организацию, входящую в систему РКФ, либо самостоятельно — если питомник был зарегистрирован на имя заводчика с присвоением кода клейма.

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