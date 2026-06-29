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Женщины стали главными читателями цифровых книг в отпускной период

В отпускной период россияне массово обращаются к цифровому книжному контенту, выбирая литературу о чувствах, фэнтези и приключениях. Главным драйвером роста трафика стала женская аудитория — именно она составляет более половины всех пользователей и генерирует 55% интернет-трафика на книжных платформах. Такие тренды выявило совместное исследование аналитиков «МегаФона» и книжного сервиса «Литрес». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основной спрос формируют жители в возрасте 35–44 лет, на них приходится 37% пользователей. Эта группа наиболее активно ищет новинки и выбирает произведения на книжных интернет-платформах. За ней следуют аудитория 45-54 лет (26%) и 25-34 лет (14%). Невысокий уровень вовлеченности демонстрирует молодежь 18-24 лет — на них приходится только 5% пользователей.

В топ регионов, где живут самые активные любители чтения, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят Самарская и Свердловская области, Красноярский край. Также высокий интерес к сайтам, где можно купить бумажные или цифровые книги, зафиксирован в Югре, Приморском и Хабаровском краях, Новосибирской и Кемеровской областях. Абоненты «МегаФона» в любом регионе могут воспользоваться сервисом «МегаКниги», который дает доступ к огромной библиотеке произведений и позволяет читать или слушать бестселлеры на специальных условиях.

По данным «Литрес», самыми популярными жанрами сезона по количеству проданных экземпляров произведений стали любовные романы, фэнтези и книги о попаданцах. Читатели готовы платить за книги в среднем от 205 до 262 руб. Максимальные значения приходятся на жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ненецкого АО.

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf
«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Цифровизация

Самыми популярными книгами среди пользователей «Литрес» в июне стали произведения о любви Анны Джейн «По осколкам твоего сердца» и «Твое сердце будет разбито», Кати Качур «Копия Веры», научно-фантастическая история Макса Глебова «Шепот вакуума – 2. Без ложных иллюзий», а также бестселлер Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться о плохих» о том, как небольшие ежедневные изменения приводят к грандиозным результатам.

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