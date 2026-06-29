Вышла новая версия системы Arenadata Harmony MDM

«Гармония» обновила систему Arenadata Harmony MDM (AD.MDM). Среди ключевых изменений – наследование признаков по иерархии классов, автоматическая генерация наименований по шаблонам и асинхронная выгрузка отчетов через реплику базы данных. Поиск теперь поддерживает транслитерацию, а пакет записей или весь справочник можно рассылать по нескольким клиентским системам одной командой. Обновление повышает скорость работы с данными, делая процессы более гибкими, коммуникации – быстрее, а контроль качества – глубже.

Arenadata Harmony MDM – российская система enterprise-уровня для управления мастер-данными, разработанная компанией «Решения «Гармония» (входит в группу Arenadata). Она предназначена для централизации управления нормативно-справочной информацией, нормализации данных из разрозненных источников и обеспечения их качества даже в сложных ИТ-ландшафтах с большим количеством корпоративных систем.

Обновление Arenadata Harmony MDM нацелено на повышение удобства работы в системе, ее производительности и скорости обработки данных. Ключевое новшество в версии 3.1.1 – механизм наследования атрибутов по иерархии классов, поддерживающий обязательное, частичное и переопределяемое наследование. Теперь при настройке классификаторов можно выбрать, как именно дочерний класс будет наследовать признаки родительского. Нововведение приближает систему к полноценному объектному моделированию данных – это минимизирует необходимость ручных настроек.

Для упрощения рутинных операций в версии 3.1.1 добавлена генерация текстовых атрибутов по шаблонам. MDM-специалист может задать правила формирования полей – например, «Полное наименование» – на основе данных классификации без написания скриптов и привлечения разработчиков.

Улучшен и поисковой механизм. Система распознает различные варианты написания одного и того же слова с учетом транслитерации: к примеру, «шкаф», “shkaf” или “skaf” будут идентифицированы как один объект. Это исключает как потерю информации, так и дублирование данных.

Для ускорения процессов информацию теперь можно отправлять сразу по нескольким клиентским системам одной командой. Массовая рассылка данных во внешние системы экономит время пользователей и снижает вероятность ошибок при ручной обработке записей. Это особенно важно для компаний с развитой ИТ-инфраструктурой, где требуется синхронизация НСИ между множеством ИТ-решений.

Наконец, в фокусе Arenadata Harmony MDM 3.1.1 – расширение возможностей для работы с отчетностью. Система поддерживает подключение кастомных отчетов, что позволяет компаниям расширять стандартную аналитику под свои потребности. А для работы с большими объемами данных внедрена асинхронная выгрузка: решение использует механизм очередей для балансировки запросов, не блокируя интерфейс. Пользователь получает уведомление о готовности файла и может просмотреть его на отдельной странице.

Для тяжелых запросов используется реплика базы данных, чтобы не нагружать основную базу и не замедлять работу остальных пользователей – это крайне важно для крупных компаний. Механизм позволяет обеспечить стабильную работу MDM вне зависимости от сложности запросов и количества сотрудников, использующих систему.

«Arenadata Harmony MDM 3.1.1 оптимально подходит для решения задач крупного бизнеса. Гибкость моделирования дает возможность быстро реагировать на изменения бизнеса и рыночных условий, а архитектура системы гарантирует производительность даже в самых сложных enterprise-контурах. Мы даем таким компаниям фундамент для построения data-driven культуры без технических ограничений», – отметил Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM.

AD. MDM обладает открытой архитектурой для интеграции с корпоративным ИТ-ландшафтом и внешними источниками, такими как ЕФРСБ, ФИАС, ЕГРЮЛ, НРД. Кроме того, решение разработано по модели low-code, что делает его доступным для бизнес-пользователей, не имеющих продвинутых навыков программирования.