Технический вуз Донбасса ДонНТУ формирует новую модель обучения при поддержке «Киберпротекта»

Донецкий национальный технический университет (ДонНТУ), который готовит инженерные и ИТ-кадры для высокотехнологичных отраслей экономики России, создал практикоориентированную образовательную среду на базе современных российских ИТ-решений от компании «Киберпротект» для подготовки специалистов с актуальными компетенциями, востребованных на рынке труда, по направлениям «Информационные технологии», «ИБ» и «Программная инженерия». Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

ДонНТУ активно взаимодействует с ведущими российскими ИТ-компаниями, внедряя передовые практики в образовательный процесс, чтобы решить проблему нехватки квалифицированных профессионалов, обладающих актуальными компетенциями и практическими навыками работы с отечественным ПО. Один из стратегических партнеров вуза — компания «Киберпротект», с которой ранее ДонНТУ заключил соглашение о сотрудничестве.

«Партнерство ДонНТУ и “Киберпротекта” открывает новые возможности для усовершенствования образовательных программ и усиления практической составляющей обучения в нашем университете. Мы стремимся давать студентам не только теоретические знания, но и опыт работы с актуальными инструментами защиты данных. ИТ-решения разработчика широко применяются как в реальном секторе экономики, так и в государственных организациях. У компании большой опыт сотрудничества с ведущими вузами России, участия в открытии профильных кафедр на базе технических университетов. У нас общая цель — повышение качества подготовки квалифицированных специалистов для российской ИТ-отрасли», — сказал Игорь Щербов, проректор Донецкого национального технического университета.

Сегодня академическое взаимодействие сторон нацелено на формирование новой модели обучения, приближенной к реалиям рынка труда, и охватывает целый комплекс направлений. Так, модернизация учебного процесса университета строится на глубокой интеграции экспертизы «Киберпротекта» в образовательную среду вуза и внедрении ПО в учебные программы нескольких направлений подготовки. Среди прочего в рамках проекта академического сотрудничества ДонНТУ и «Киберпротекта» в аудиториях университета были созданы учебные стенды, полностью имитирующие реальную корпоративную среду, актуализировано содержание учебных программ профильных кафедр и проведены интенсивы для преподавателей по работе с ПО и технологиями компании-разработчика.

На сегодняшний день ДонНТУ обновил учебные программы, интегрировав в образовательный процесс передовые российские технологии резервного копирования и защиты данных, сформировал современную лабораторную базу, готовую к дальнейшему масштабированию и запуску новых специализированных курсов по кибербезопасности, а также актуализировал знания педсостава. Студенты Донецкого национального технического университета изучают лучшие практики резервного копирования и предотвращения утечки информации на основе «Кибер Бэкапа» и «Кибер Протего», формируя востребованные на ИТ-рынке профессиональные компетенции.

«Совместная работа университета с одним из ведущих разработчиков ПО в России позволила нам создать образовательную среду на базе современных отечественных ИТ-решений. В тесном сотрудничестве с ИТ-бизнесом мы развиваем научно-технический потенциал ДонНТУ и всего Донбасса, разрабатываем учебные программы, отвечающие вызовам цифровой экономики России. Практикоориентированное техническое образование, основанное на передовых разработках компании “Киберпротект” — фундамент будущего успеха наших студентов. Мы уверены, что они будут востребованы как в родном регионе, так и за его пределами. С таким багажом знаний им по плечу любые рабочие задачи!», — сказал Игорь Щербов, проректор Донецкого национального технического университета.