Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

Сбербанк внедрил платежные сервисы для дистрибьюторов компании «КМП»

Московский банк Сбербанка интегрировал в бизнес-процессы партнера «Компании Металл Профиль» сервисы «Моментальные платежи», B2B СБП и «Оплата в кредит». Новые инструменты сделали расчеты между производителем и его дистрибьюторами быстрее, удобнее и надежнее, а также открыли дополнительные возможности для финансирования закупок. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Благодаря интеграции платежных сервисов Сбербанка партнеры компании могут оплачивать поставки в режиме реального времени и получать подтверждение платежа практически мгновенно. Средства оперативно поступают на счет поставщика, что ускоряет отгрузку продукции и делает финансовые процессы более предсказуемыми.

Дополнительным инструментом для развития бизнеса стала услуга «Оплата в кредит». Теперь дистрибьюторы могут приобретать продукцию без необходимости договариваться об отсрочке платежа. Финансирование оформляется непосредственно в процессе покупки, что помогает поддерживать необходимый объем товарных запасов и сохранять оборотные средства для других задач бизнеса.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня скорость финансовых операций напрямую влияет на эффективность бизнеса. Особенно это важно для компаний, которые работают с большой партнерской сетью и регулярно совершают крупные закупки. Новые сервисы позволяют дистрибьюторам «Компании Металл Профиль» быстрее проводить расчеты, а при необходимости — получать финансирование на покупку продукции буквально в несколько кликов. В результате выигрывают все участники процесса: поставщик получает деньги без задержек, а партнеры — больше гибкости для развития своего бизнеса».

Руслан Нафигин, коммерческий директор «Компании Металл Профиль»: «30 лет на рынке — это путь постоянного совершенствования. Работая с такими партнерами как Сбербанк, гарантируем нам высокий стандарт качества. Мы убеждены: истинная финансовая стабильность начинается с ответственного планирования, и мы вкладываем этот принцип в каждый наш сервис, бережно относясь к ресурсам партнеров».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще