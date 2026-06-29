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«Сбер2B» запустила партнерскую программу для логистического рынка

«Сбер2B» запустила партнерскую программу для логистического рынка. Программа направлена на привлечение новых клиентов к сервису транспортного электронного документооборота и предусматривает вознаграждение за каждую логистическую компанию, начавшую обмен транспортными электронными документами по рекомендации партнера. Партнерами могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере логистики или смежных областях. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2B».

Среди ключевых преимуществ для партнеров: консультационная поддержка, обучение и методические материалы, единая оферта и быстрое подключение, упрощение процесса внедрения электронного документооборота, снижение ошибок и рисков и финансовая мотивация, и прозрачная схема вознаграждений – партнёры получают до 50% от каждой оплаты. Дистрибуция доступна через онлайн и офлайн-каналы.

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«Сбер2B ЭДО» – первый оператор ЭДО, интегрированный с Государственной информационной системой электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) Минтранса России. Сервис ЭПД «Сбер2B ЭДО» поддерживает как стандартную отправку документов, так и работу с нетиповыми ситуациями: замена водителя, частичная приемка груза, переадресация, сотрудничество с экспедиторами.

«С 1 сентября 2026 г. транспортный электронный документооборот становится обязательным для всех участников грузоперевозок – перевозчиков, грузоотправителей, грузополучателей и экспедиторов – оформлять ЭПД будет необходимо во всех случаях, когда для перевозок груза используется наёмный транспорт. Мы создаем для наших партнеров условия, чтобы переход на электронные транспортные документы стал максимально бесшовным, эффективным и выгодным для всех участников рынка – партнеры получают возможность дополнительного дохода на фоне растущего спроса», ‒ сказал Евгений Лящук, лидер направления «Сбер2В ЭДО».

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