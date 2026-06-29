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«М.видео» расширила ассортимент книгами

«М.видео» объявляет о расширении ассортимента за счет новой категории — книг. Покупателям уже доступны несколько десятков наименований художественной, образовательной, научно-популярной, детской и прикладной литературы. Помимо маркетплейса отдельные эксклюзивные издания будут доступны и в розничных магазинах «М.видео». Такой подход позволит покупателям знакомиться с книжными новинками как онлайн, так и офлайн, используя преимущества омниканальной модели компании. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор «М.видео» Владислав Бакальчук: «Мы видим высокий интерес покупателей к книжной продукции самых разных жанров — от художественной литературы и детских изданий до книг по саморазвитию, технологиям и прикладным направлениям. Расширение ассортимента книгами стало логичным этапом развития маркетплейса «М.видео» и позволяет предложить клиентам еще больший выбор товаров в рамках единой экосистемы покупок. Уже сегодня покупателям доступны тысячи наименований, в дальнейшем ассортимент будет расширяться. При этом часть эксклюзивных изданий будет представлена не только на маркетплейсе, но и в розничных магазинах «М.видео», что позволит объединить преимущества онлайн- и офлайн-форматов и сделать покупку книг еще более удобной для клиентов».

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В новой категории представлены произведения современных авторов и классическая литература, книги по психологии, бизнесу, саморазвитию, истории, программированию, кулинарии, творчеству и другим направлениям. Также доступны детские книги, энциклопедии, развивающие пособия и подарочные издания.

Расширение книжного ассортимента стало очередным этапом развития маркетплейса «М.видео», который последовательно увеличивает количество товарных категорий и предлагает покупателям все более широкий выбор товаров в рамках единой экосистемы покупок. Сегодня на площадке представлены сотни тысяч товаров от партнеров-продавцов по всей России.

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