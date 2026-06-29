Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС построила гигабитную сеть еще в 3 новых жилых комплексах Тюмени

МТС объявила о запуске сети высокоскоростного домашнего интернета в трех новых жилых комплексах Тюмени. Около 1,5 тыс. семей получили возможность подключить интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Доступ к домашним сервисам МТС впервые получили жители новых комплексов «Баланс», «Квартал на Гастелло», «Республики 205», где активно развивается цифровая инфраструктура. Подключение к высокоскоростному интернету позволит тюменцам выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с.

Жители новостроек смогут с комфортом пользоваться стабильной связью с большего количества устройств, загружать объемные файлы, смотреть фильмы и ТВ-программы в высоком разрешении, удаленно учиться, работать и общаться по домашней сети wi-fi. Кроме того, в сеть со скоростью до 1 Гбит/с можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры и другие решения.

«Сеть фиксированного интернета, которую мы строим в новых микрорайонах Тюмени, изначально рассчитана на максимальную пропускную способность и сверхскорости. Гигабит особенно оценят геймеры, любители кино и большие семьи, использующие множество устройств одновременно. Интернет служит фундаментом для «умных» систем, применяемых для видеонаблюдения и охраны, управления климатом, освещением и другими устройствами. Наша задача — обеспечить тюменцев качественным домашним интернетом, чтобы они всегда оставались на связи, отдыхали и могли оперативно решать свои повседневные задачи с помощью цифровых сервисов», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке
Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке безопасность

Ранее компания обеспечила доступом к домашнему интернету более 90 новых жилых комплексов – «Машаров», «Мозаика Парк», «Дом на Большой Спасской», «Скандия Комарово парк» и многие другие.

Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Тюмени.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

Миллионы россиян сами себя лишают быстрого и безопасного интернета. Решать проблему они не спешат

Согласие с альтернативой: как крупный бизнес обрабатывает персональные данные и что облегчит эту работу

Уходит целая эпоха. Гигантский оператор связи хоронит медные сети, без которых не работают стационарные домашние телефоны

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Блокировки интернета больше не нужны. Китай изобрел мегарезак для уничтожения дорогущих подводных кабелей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще