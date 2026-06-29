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Merlion усиливает департамент продаж В2С

Группа компаний Merlion сообщила о назначении нового топ-менеджера: Максим Трухин возглавил департамент продаж В2С.

Максим сфокусируется на стратегическом развитии B2C-направления. В сферу его ответственности войдут управление операционными процессами онлайн-коммерции, продвижение брендшопов на крупнейших маркетплейсах, оптимизация ассортиментной политики, а также трейд-маркетинг.

Максим Трухин окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Затем занимался научной деятельностью в аспирантуре МГУ и в университете Duisburg-Essen (Германия). Более 25 лет Максим развивает цифровые бизнесы. Карьеру начинал в «ВымпелКом/Golden Telekom», где работал с крупнейшими корпоративными клиентами. В опыте Максима – управление различными цифровыми сервисами и платформами, в том числе социальными, игровыми и финтех-стартапами.

Последние восемь лет Максим возглавлял онлайн-бизнес в «Лемана Про» (до ребрединга – «Леруа Мерлен», крупнейшая в России компания по продаже строительных материалов и обустройству дома), где за это время вырастил онлайн-направление в 10 раз и лидировал омниканальную трансформацию компании.

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Олег Фоменко, генеральный директор ГК Merlion, сказал: «Направление В2С, наряду с B2B, является для нас ключевым каналом сбыта. В первую очередь, мы говорим про онлайн-продажи на цифровых платформах. Мы там хорошо представлены – как в виде собственного ритейлера „Ситилинк“, так и несколькими брендшопами собственных торговых марок и партнеров-производителей. В ближайшее время Максим сосредоточится на перезапуске существующего канала продаж, чтобы повысить его отдачу. Мы рады, что в команду пришел такой сильный профессионал с богатым опытом работы в электронной коммерции, знанием рынка и потребителей. Он задаст нужный вектор на усиление нашего бизнеса в направлении В2С».

Максим Трухин директор департамент продаж В2С, отметил: «B2C-продажи сегодня строятся вокруг двух главных ценностей для покупателя – умной персонализации и максимального удобства. Современный потребитель ценит свое время, поэтому наша задача – использовать технологии, чтобы мгновенно подбирать решения под индивидуальные задачи человека и подкреплять это максимально комфортным сервисом: от быстрой омниканальной покупки до бесшовной доставки и настройки девайсов».

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