Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» подготовил связь на Камчатке к дачному сезону

Камчатским садоводам на своих участках летом 2026 г. будет комфортнее общаться в Сети. К началу сезона инженеры «МегаФона» запустили дополнительное телеком-оборудование в дачных локациях Елизовского района — микрорайоне Заречный и СНТ «Малинка». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Летом жители Елизово и Петропавловска-Камчатского проводят много времени на дачных участках. В местах, где прошла модернизация базовых станций, сосредоточены десятки садовых товариществ.

Монтаж дополнительного оборудования обеспечил более стабильный сигнал и существенно увеличил территорию, где абоненты могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами. Вместе с тем специалисты увеличили проникающую способность 4G. Высокоскоростной интернет сейчас доступен внутри капитальных зданий, на нижних этажах многоэтажек и в дачных домиках, где ранее связь могла прерываться.

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.
Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г. Безопасность

Теперь абоненты «МегаФона», отправляясь за город, могут загружать фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах, без задержек общаться по видеосвязи и работать удаленно как в городе, так и на своих дачных участках.

«К летнему сезону мы также улучшили связь в центральной части Петропавловска-Камчатского — модернизировали телеком-сеть на городских улицах в районе краевой библиотеки. Это крупный транспортный и культурный узел города. Летом, когда приезжают гости из других населенных пунктов края, туристы из других регионов, важно иметь доступ к быстрым онлайн-сервисам, навигации и мессенджерам в популярных локациях. Увеличенная емкость сети и устойчивое покрытие на этом участке гарантирует, что интернет будет работать стабильно даже при одновременном подключении большого числа пользователей в часы пик», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Мария Евстифеева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами

Россияне стали меньше платить за сотовую связь и больше за домашний интернет

Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах

Операторов связи вывели на чистую воду. Они вводят россиян в заблуждение, предлагая им несуществующие сети 5G

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

МТС лишился почти половины своего башенного бизнеса. У него хвост из долгов на 80 миллиардов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще