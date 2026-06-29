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«МегаФон» обеспечит связью этно-фестиваль «Алаш-Фест» в Туве

«МегаФон» усилит связь для участников и гостей международного фестиваля живой музыки «Алаш-Фест» в Республике Тыва. Чтобы праздник прошел на высоких скоростях, а пользователи могли делиться впечатлениями с близкими онлайн, оператор развернет мобильную базовую станцию на площадке мероприятия - турбазе «Маралхоз Туран». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» заранее подготовили телеком-инфраструктуру к мероприятию. На территории мараловедческого хозяйства «Туран» в Пий-Хемском районе инженеры развернули передвижную базовую станцию, которая обеспечивает уверенное покрытие голосовой связью и интернетом 4G, чтобы участники могли пользоваться цифровыми сервисами на высокой скорости и мгновенно передавать самые эмоциональные моменты в социальные сети и мессенджеры.

Мобильную базовую станцию можно развернуть всего за три часа в любом месте. При необходимости она может работать автономно в самых экстремальных условиях, так как оснащена спутниковой антенной и дизельной электростанцией. Сигнал от комплекса распространяется в радиусе до 15 км.

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«Вновь Республика Тыва станет местом проведения масштабного культурного события, о котором важно рассказывать широко, а значит стабильный доступ в сеть имеет особое значение. МегаФон выступил партнером «Алаш-Феста» и стал единственным оператором, который обеспечил участников связью. Цифровыми возможностями на площадке активно пользуются не только гости, но и журналисты средств массовой информации, которые транслируют выступления артистов в прямом эфире», — сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

«Организаторы фестиваля уделяют особое внимание комфорту гостей. С каждым годом уровень проведения мероприятия растет, в том числе благодаря мобильному оператору «МегаФон», который успешно решает задачи по обеспечению площадки связью и интернетом. Такие инфраструктурные аспекты напрямую влияют на продвижение туристического потенциала региона и повышение узнаваемости Тувы», — отметил руководитель государственного комитета по туризму Республики Тыва Алексей Сиорпас.

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