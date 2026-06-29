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Лишь бы не дворником или подсобным рабочим: родители — о нежелательных профессиях для своих детей

Отцы больше всего не хотят, чтобы их дети стали дворниками, матери — подсобными рабочими. В открытом опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. родителей из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Главным карьерным кошмаром россиян в мыслях о будущем их детей остается профессия дворника: ее назвали 9% респондентов. На втором месте — рабочие специальности (6%). В топ-3 самых нежеланных профессий для детей также оказались полицейские и чиновники (по 5% голосов).

Работой уборщика и продавца пугают детей по 4% россиян. Еще 4% опрошенных искренне предостерегают своих чад от работы учителем или воспитателем. 4% не хотели бы для своих детей военной карьеры. По 3% опрошенных не хотели бы видеть своих детей бухгалтерами, медиками, блогерами, водителями или менеджерами в разных сферах. Реже упоминались артисты, официанты, грузчики, курьеры (по 2% голосов), а также юристы (1%).

Каждый восьмой родитель (12%) утверждает, готов принять любой профессиональный выбор ребенка.

Мужчины чаще женщин опасаются, что дети станут чиновниками (7% и 2% соответственно), полицейскими (6% и 3%) или водителями (4% и 1%). Женщины сильнее тревожатся о том, что ребенок сможет трудиться только разнорабочим (11% против 2% среди мужчин), уборщиком (7% против 2%), продавцом (6% против 3%) или бухгалтером (5% против 2%). Впрочем, матери чаще отцов говорят о безусловной поддержке любого карьерного выбора подрастающего поколения (14% против 9%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 388. Время проведения: 15—19 июня 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее детей. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов

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