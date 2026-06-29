Кировская область возглавила рейтинг самых жизнерадостных регионов России

Жители Кировской области признаны самыми преданными поклонниками юмористических фильмов и сериалов в стране. К такому выводу пришли аналитики онлайн-кинотеатра «Кион», входящего в группу компаний МТС, изучив потребление комедийного контента за последний год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По соотношению количества просмотров комедий на одного пользователя Кировская область заняла первое место, опередив Рязанскую область и Удмуртию. В целом, за период с 14 июня 2025 г. по 13 июня 2026 г. интерес россиян к жанру вырос — количество просмотров увеличилось на 16% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Наибольшую активность проявляют зрители в возрасте от 35 до 44 лет — на них приходится 35% всех просмотров, еще 23% обеспечивает аудитория 45–54 лет, а замыкает тройку молодежь 25–34 лет с показателем 18%. Меньше всего комедии привлекают самую возрастную категорию старше 65 лет — лишь 3%. При этом женщины и мужчины увлечены вызывающими улыбку проектами почти поровну: 53% против 47%.

Самым жизнерадостным днем недели, по данным аналитиков, оказалось воскресенье, а пик просмотров комедий приходится на вечернее время с 19 до 20 ч. Звание самого угрюмого дня досталось четвергу с антирекордом по времени просмотра — в 16 ч дня. Вслед за Кировской областью в пятерку наиболее позитивно настроенных регионов вошли Рязанская, Орловская и Саратовская области, а также Удмуртия. Далее в десятке расположились Тамбовская, Нижегородская, Волгоградская, Вологодская и Новгородская области. Меньше всего комедии находят отклик у жителей южных республик — Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Самым востребованным юмористическим проектом стал сериал «Виноград» с Павлом Прилучным и Нино Нинидзе в главных ролях. В тройку лидеров также попали сериалы «Три сестры» и «Первокурсницы». Актером, чьи комедийные работы набрали наибольшее количество просмотров, стал Павел Прилучный. За ним следуют Сергей Газаров и молодая актриса Софья Синицына, известная по сериалу «Виноград».