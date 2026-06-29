«Диасофт» и «Парус» подтвердили совместимость своих систем

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений, и компания «Парус», поставщик решений для цифровизации финансово-хозяйственной деятельности и управления производством, успешно завершили испытания совместимости системы «Парус» и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Испытания подтвердили стабильную работу систем как единого программного комплекса, высокую производительность и полную готовность к промышленной эксплуатации.

Digital Q.DataBase – импортонезависимая российская СУБД, выполняющая запросы на диалектах зарубежных СУБД (Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL). Решение сертифицировано ФСТЭК, внесено в реестр российского ПО, подходит для использования в высоконагруженных системах и для хранения персональных данных.

Быстродействие является одной из ключевых особенностей системы «Парус», которая применяется в проектах по созданию централизованных ведомственных и корпоративных систем с высокими требованиями к масштабируемости. Система обеспечивает цифровизацию финансово-хозяйственной деятельности, управления НИОКР и производством, включая нестандартные операционные сценарии и процессы со сложной учетной логикой.

Лилия Крутских, директор по маркетингу компании «Парус»: «Успешное завершение тестирования с СУБД Digital Q.DataBase позволяет предложить крупным организациям, включая территориально-распределенные структуры с большим количеством филиалов, надежную импортонезависимую связку решений, существенно упрощающую процесс импортозамещения ERP и MES-систем».

Алексей Татаринов, руководитель продукта Digital Q.DataBase, компания «Диасофт»: «Подтверждение совместимости СУБД Digital Q.DataBase с системой «Парус» расширяет возможности для цифровизации сложных процессов. В нашей СУБД реализована функциональность для быстрого и бесшовного замещения западных решений (Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL) без переписывания кода приложений. Для организаций, уже использующих систему «Парус», переход на отечественную СУБД существенно упрощается и удешевляется, а те, кто внедряет ее впервые, могут выстраивать полностью импортонезависимую ИТ-архитектуру».

Компании «Диасофт» и «Парус» в дальнейшем планируют на постоянной основе исследовать совместимость своих разработок.