Аналитика «МегаФона»: кто из ямальцев доверяет домашние дела гаджетам

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа активно используют умных помощников в своих квартирах и частных домах. По данным аналитиков «МегаФона», в мае 2026 г. лидером по объему потребленного смарт-системами трафика стал Пуровский район. Следом за ним — города Новый Уренгой и Ноябрьск. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольшее число дейвайсов для умного дома используют жители Нового Уренгоя и Ноябрьска. За пределами городов активнее других современные технологии осваивают в Пуровском и Надымском районах.

Пользователями умной техники чаще всего становятся ямальцы от 35 до 44 лет, их доля составляет 42% от общего числа. На абонентов 45-54 лет приходится 37%, а замыкают тройку люди 55-64 лет с показателем 15%. Ямальские мужчины подключают помощников для дома в четыре раза чаще женщин.

Для корректной работы умных устройств и хабов необходим непрерывный обмен данными, который может обеспечить мобильная сеть «МегаФона». Особенно это актуально в районах, где нет возможности подключить проводной интернет. Чтобы поддерживать стабильную работу тысяч устройств одновременно, инженеры оператора модернизируют цифровой контур региона. С начала 2026 г.построено и модернизировано около 25 телеком-объектов, в том числе апгрейд затронул Ямальский и Надымский районы округа.