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«Академия iSpring» запускает обучение по геймификации в онлайн-курсах

«Академия iSpring» разработала практическую программу «Геймификация в онлайн-курсах» для методистов, педагогических дизайнеров, разработчиков электронных курсов, преподавателей и учителей. Обучение поможет специалистам использовать игровые механики в курсах, создавать вовлекающие сценарии и адаптировать игровые элементы под задачи разных аудиторий.

Обучение проходит онлайн и длится четыре недели. В программу входят живые вебинары с экспертами, практические задания, групповой чат и персональная обратная связь. В ходе курса слушатели разберут, как удерживать внимание аудитории с помощью игровых механик, выстраивать сценарий игрового курса, создавать историю под учебные цели, работать с персонажами и локациями, а также применять нейросети при подготовке визуальных элементов.

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Итогом обучения станет готовый онлайн-курс с игровыми элементами, который можно использовать в портфолио или адаптировать под рабочие задачи. После завершения программы выпускники получат сертификат «Академии iSpring». Старт курса запланирован на 17 августа.

«Сегодня онлайн-обучение конкурирует за внимание человека с большим количеством цифрового контента, поэтому одного хорошо структурированного материала уже недостаточно. Особенно это заметно при работе с молодыми сотрудниками, для которых привычны интерактивные форматы, быстрый отклик и понятная логика продвижения внутри цифровой среды. Геймификация помогает выстраивать обучение так, чтобы слушатель видел цель, понимал свой прогресс и чаще доходил до результата. Если игровые механики связаны с учебной задачей, они усиливают мотивацию, помогают удерживать внимание и делают сложный материал более доступным», — сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

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