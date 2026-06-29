Разделы

Интернет E-commerce Искусственный интеллект
|

AIMonitor.pro: 45% россиян покупали по совету ИИ, но только 5% делают это регулярно

Команда платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro провела опрос среди 2 тыс. россиян и выяснила, что рынок ИИ-рекомендаций перешёл порог простого ознакомления и вошёл в стадию массового пробного контакта. Согласно опросу, почти половина опрошенных (45%) уже имела контакт с ИИ при выборе товаров и услуг.

Но между попыткой и привычкой большая разница. Только 5% опрошенных используют ИИ‑инструменты для покупок регулярно — несколько раз в неделю. Ещё 19% делают это время от времени — раз в месяц или реже, а 21% попробовали один раз и больше не возвращались. Таким образом почти три четверти аудитории, уже имевшей контакт с ИИ-рекомендациями, не закрепили этот контакт в постоянную модель поведения.

Рынок тестирует, но не привыкает. Это подтверждают и отношения к самим советам ИИ. Среди тех, кто уже пользовался ИИ‑инструментами при покупках, лишь 16% следуют их рекомендациям «почти всегда» или «часто». В то же время 32% делают это «редко» или «никогда», а 27% — лишь иногда.

Это значит, что доверие к ИИ‑рекомендациям в шопинге пока ситуативное, а не стабильное: люди прислушиваются к ИИ время от времени, но не отдают ему выбор на постоянной основе. Для брендов это сигнал: аудитория открыта к рекомендациям ИИ, но устоявшейся привычки ещё нет.

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf
«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Цифровизация

Через что рынок входит в ИИ-шопинг. Среди инструментов, которыми пользователи уже взаимодействовали при выборе покупок, лидируют рекомендательные системы маркетплейсов и онлайн-магазинов — их называют 32% опрошенных. Далее следуют голосовые помощники (Алиса, Siri, Google Assistant) — 28%, большие языковые модели и чат-ассистенты типа ChatGPT и «Алиса AI» — 23%, и чат-боты на сайтах магазинов — 17%.

«Для большинства россиян маркетплейсы и голосовые помощники уже давно стали привычным инструментом повседневных покупок. Люди автоматически листают ленту рекомендаций, собирают корзину, добавляют товары по подсказкам системы — это вошло в рутину. Теперь в эту рутину начинает встраиваться нейросеть. Это открывает новое поле для исследований: как именно ИИ влияет на выбор покупателя, насколько ему доверяют и какие категории товаров чаще рекомендуют. Пока такие сценарии не стали массовыми, но динамика говорит о том, что это вопрос ближайшего будущего. Компании, которые успеют интегрировать ИИ-рекомендации в ежедневные покупательские привычки сейчас, получат стратегическое преимущество. Именно они зададут стандарты взаимодействия с аудиторией и закрепят за собой лидерство на новом витке развития e-commerce», — отметил сооснователь и технический директор AIMonitor.pro Кирилл Власов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Согласие с альтернативой: как крупный бизнес обрабатывает персональные данные и что облегчит эту работу

Ozon заказывает производство 15 тыс. электровелосипедов для российских курьеров

Цифра приходит на ферму: как системы управления меняют российское животноводство

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема

Ozon допустил создание сети мобильных АЗС для заправки только собственного транспорта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще