AIMonitor.pro: 45% россиян покупали по совету ИИ, но только 5% делают это регулярно

Команда платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro провела опрос среди 2 тыс. россиян и выяснила, что рынок ИИ-рекомендаций перешёл порог простого ознакомления и вошёл в стадию массового пробного контакта. Согласно опросу, почти половина опрошенных (45%) уже имела контакт с ИИ при выборе товаров и услуг.

Но между попыткой и привычкой большая разница. Только 5% опрошенных используют ИИ‑инструменты для покупок регулярно — несколько раз в неделю. Ещё 19% делают это время от времени — раз в месяц или реже, а 21% попробовали один раз и больше не возвращались. Таким образом почти три четверти аудитории, уже имевшей контакт с ИИ-рекомендациями, не закрепили этот контакт в постоянную модель поведения.

Рынок тестирует, но не привыкает. Это подтверждают и отношения к самим советам ИИ. Среди тех, кто уже пользовался ИИ‑инструментами при покупках, лишь 16% следуют их рекомендациям «почти всегда» или «часто». В то же время 32% делают это «редко» или «никогда», а 27% — лишь иногда.

Это значит, что доверие к ИИ‑рекомендациям в шопинге пока ситуативное, а не стабильное: люди прислушиваются к ИИ время от времени, но не отдают ему выбор на постоянной основе. Для брендов это сигнал: аудитория открыта к рекомендациям ИИ, но устоявшейся привычки ещё нет.

Через что рынок входит в ИИ-шопинг. Среди инструментов, которыми пользователи уже взаимодействовали при выборе покупок, лидируют рекомендательные системы маркетплейсов и онлайн-магазинов — их называют 32% опрошенных. Далее следуют голосовые помощники (Алиса, Siri, Google Assistant) — 28%, большие языковые модели и чат-ассистенты типа ChatGPT и «Алиса AI» — 23%, и чат-боты на сайтах магазинов — 17%.

«Для большинства россиян маркетплейсы и голосовые помощники уже давно стали привычным инструментом повседневных покупок. Люди автоматически листают ленту рекомендаций, собирают корзину, добавляют товары по подсказкам системы — это вошло в рутину. Теперь в эту рутину начинает встраиваться нейросеть. Это открывает новое поле для исследований: как именно ИИ влияет на выбор покупателя, насколько ему доверяют и какие категории товаров чаще рекомендуют. Пока такие сценарии не стали массовыми, но динамика говорит о том, что это вопрос ближайшего будущего. Компании, которые успеют интегрировать ИИ-рекомендации в ежедневные покупательские привычки сейчас, получат стратегическое преимущество. Именно они зададут стандарты взаимодействия с аудиторией и закрепят за собой лидерство на новом витке развития e-commerce», — отметил сооснователь и технический директор AIMonitor.pro Кирилл Власов.