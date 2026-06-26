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Застройщикам предложили мини-апп для быстрой передачи квартир

Компания Wellsoft, разработчик цифровых решений для девелоперов и управляющих компаний, представляет новый формат автоматизации приема-передачи объектов недвижимости. Теперь застройщики могут получить полнофункциональный сервис приемки в формате мини-аппа, который встраивается в любое существующее приложение — собственное или партнерское. Об этом CNews сообщили представители Wellsoft.

В отличие от монолитных и дорогостоящих решений, требующих замены всей ИT-инфраструктуры, мини-апп работает как подключаемый модуль. Девелопер сохраняет текущую экосистему и дополняет ее цифровой приемкой.

«Наш сервис — это не "космолет", который нужно покупать целиком, а точечное решение, закрывающее конкретные потребности: прозрачную фиксацию дефектов, контроль подрядчиков и защиту от потребительского экстремизма. Мы встраиваемся в уже существующую цифровую среду застройщика. В результате он получает ощутимую экономию: сокращаются сроки приемки, а значит, обеспечивается более быстрый доступ к эскроу-счетам. Кроме того, снижаются коммунальные платежи за период между сдачей объекта и заселением, а также минимизируются судебные издержки», — сказал Даниил Байгозин, генеральный директор Wellsoft.

Защита от исков

С января 2026 г. в России отменен мораторий на штрафы для застройщиков. Без качественной цифровой фиксации каждая квартира с мелкими недостатками может обернуться исками на сотни тысяч рублей. Сервис Wellsoft автоматизирует внутреннюю приемку от подрядчиков и клиентскую приемку собственником, формируя доказательную базу, что позволяет перевыставлять штрафы. В результате девелопер не только защищает себя, но и уменьшает число исковых требований.

Прозрачное ценообразование

Ключевое отличие модели Wellsoft — фиксированная цена за объект недвижимости, будь то квартира, кладовка или машиноместо. Застройщик может проводить внутри объекта неограниченное число приемок без дополнительных начислений. Это делает сервис доступнее в несколько раз по сравнению с рыночными аналогами.

Полный цикл в одном сервисе

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Цифровой процесс передачи ключей охватывает весь необходимый функционал: от кабинетов администратора, менеджера застройщика и подрядчика до мобильного приложения для приемщика с фиксацией дефектов через фото и описание.

Собственник получает личный кабинет для онлайн-записи на приемку и отслеживания устранения дефектов в реальном времени. Сервис может обеспечить бесшовную передачу гарантийных заявок из управляющей компании, формирование полного пакета документов и интеграцию с существующими базами данных застройщика по жителям и объектам через открытый API. Руководство девелопера, в свою очередь, избавляется от ручного сбора отчетов в Excel, получая прозрачную аналитику в режиме реального времени.

«Застройщики больше не хотят переплачивать за софт, который невозможно совместить с тем, что уже работает, — сказали представители Wellsoft. — Сейчас время оптимизации. Быстрая передача объектов — еще один инструмент для тех девелоперов, которые хотят получить лучший функционал на рынке, но не готовы переплачивать и менять ради этого всю свою экосистему».

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