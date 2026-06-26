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Versta.io упростит возврат товаров для интернет-магазинов

В личном кабинете цифрового логистического оператора versta.io B2B-заказчикам стала доступна отправка посылок «Почтой России» по штрихкоду. Теперь корпоративным клиентам – в первую очередь, интернет-магазинам – достаточно показать штрихкод, чтобы сдать или получить посылку в любом отделении «Почты России» в стране или с доставкой курьером. Об этом CNews сообщил представитель Versta.io.

Возвраты – одна из самых болезненных статей расходов в электронной коммерции. В зависимости от категории товара и канала продаж доля возвратов может достигать 45%. При этом у большинства небольших интернет-магазинов нет организованной инфраструктуры для выдачи и возвратов, а маркетплейсы постепенно делают дороже все операции, связанные с логистикой.

Новый сервис versta.io упрощает бизнесу процесс отправки посылок: услуга позволяет сдать груз в любом отделении «Почты России» без предварительного заключения прямого договора с почтовым оператором и без привязки к конкретному отделению. Покупателю не нужно заполнять бумажные бланки, искать принтер для их распечатки или нести товар в строго определенный пункт.

Интернет-магазину достаточно указать в личном кабинете versta.io параметры груза, город и данные отправителя, сгенерировать штрихкод и отправить его клиенту. С этим кодом на экране покупатель может сдать неподошедший товар в любом ближайшем отделении Почты по всей стране или с курьерской доставкой – все это занимает пару минут.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Для самих предпринимателей процесс полностью оцифрован и прозрачен – логистические операции можно оплачивать по безналичному расчету с корпоративного счета. По сути, десятки тысяч отделений «Почты России» стали доступны для приёма и возврата в пару кликов любому интернет-магазину через личный кабинет versta.io.

«В условиях, когда маркетплейсы усложняют правила игры и повышают логистические комиссии, для независимых интернет-магазинов жизненно важно развивать собственные каналы продаж. Но чтобы конкурировать с площадками-гигантами, нужно предлагать клиенту сервис федерального уровня, – отметил Виктор Сизов, сооснователь цифрового логистического оператора versta.io. – Наше решение стирает это неравенство. Мы даем малому и среднему бизнесу e-commerce инструмент, с помощью которого можно оптимизировать операционные расходы на документооборот и логистику – а его клиент получает привычный, абсолютно бесшовный опыт возврата по штрихкоду».

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