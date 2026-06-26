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В «Яндекс Трекере» стало доступно ресурсное планирование и гибкое управление задачами

В «Яндекс Трекер» добавили инструмент ресурсного планирования: теперь планирование загрузки сотрудников визуализируется через интерактивные диаграммы. Инструмент позволит распределять задачи с учетом отпусков и больничных, благодаря чему руководители видят объективную картину перегрузки и могут оперативно найти свободные окна для новых задач. Также в «Яндекс Трекере» обновились очереди, триггеры, типы данных и мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Централизация очередей и новые права доступа

Очереди в «Трекере» теперь работают не просто в формате «Списка задач», а как готовое рабочее пространство для личной или командной работы. По умолчанию формируется виджет «Статистика» с данными о просроченных, неназначенных задачах, динамике выполнения и распределении по исполнителям и приоритетам. Кроме того, на странице очереди можно собрать в одном месте все нужные доски и дашборды в виде отдельных вкладок, которые будут заранее преднастроены для быстрого старта.

Также появилась возможность ограничить создание очередей: администраторы могут разрешить это действие только себе или всем пользователям организации.

Настройки доступа получили и другие инструменты. Так, в модуле «Цели» теперь выбор между публичным и приватным статусом стал явным действием, а доступ к публичным целям по умолчанию изменен на «только чтение» для повышения конфиденциальности.

Автоматизация и новые типы данных

В истории срабатывания триггеров повысилась детализация данных: теперь пользователи видят дату запуска, а при ошибках HTTP-запросов получают коды и тело запроса.

Также появились новые типы данных для полей задач: «Продолжительность» (в формате недель, дней, часов) и «Деньги» (с поддержкой 30 валют). Расширенная версия денежного поля позволяет указывать ставку сотрудника, упрощая финансовые расчеты внутри проектов.

Интеграция, мобильность и безопасность

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Создание задач из писем теперь поддерживает HTML-верстку: раньше текст входящих сообщений попадал в описание задачи или комментарии без форматирования (plain text) и терял оформление. Теперь «Трекер» сохраняет разметку при обработке писем и отправке ответов. При редактировании текста письма в интерфейсе сервиса также доступна разметка в формате Markdown.

Мобильное приложение получило поддержку дашбордов для мониторинга метрик со смартфона.

Обновления в «Вики» и «Формах»

В «Яндекс Вики» переработали логику удаления: страницы теперь удаляются вместе с подстраницами, что сохраняет целостность структуры. Также появилось комментирование в режиме совместного редактирования.

Кроме того, для «Трекера», «Вики» и «Форм» введены специализированные роли администраторов, которые позволяют управлять сервисами без прав глобального администратора всей организации «Яндекс 360».

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