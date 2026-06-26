В НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики фонологической обработки у детей

Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ представили новый цифровой инструмент для оценки навыков фонологической обработки у детей — батарею тестов ЗАРЯ («Звуковой анализ русского языка»). Это первое в России стандартизированное приложение, позволяющее быстро и надежно выявлять нарушения способности различать звуки речи, удерживать их в оперативной памяти и проводить фонематический анализ. Программа работает на планшетах и смартфонах с операционной системой Android, доступна для скачивания в RuStore. Детали валидации теста опубликованы в Journal of Speech, Language, and Hearing Research. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Фонологическая обработка — это способность различать звуки речи, удерживать их в оперативной памяти, извлекать из долговременной памяти, проводить операции со звуками и т.д. Это один из ключевых механизмов, лежащих в основе освоения как устной, так и письменной речи. Несформированность фонологических навыков у детей приводит к стойким трудностям в обучении чтению и письму, в том числе к дислексии и дисграфии. Своевременная и точная диагностика фонологических нарушений позволяет начать коррекционную работу на ранних этапах и предотвратить серьезные трудности с обучением в школе.

Батарея тестов ЗАРЯ разработана с учетом опыта зарубежных фонологических тестов и отечественного нейропсихологического подхода в сотрудничестве с выдающимся российским нейропсихологом Татьяной Васильевной Ахутиной. Приложение объединяет современные научные знания с практической эффективностью и предназначено для детей в возрасте 5–12 лет.

«Приложение ЗАРЯ — это удобный инструмент, позволяющий надежно оценить способность ребенка различать звуки речи, удерживать их в памяти и проводить различные операции со звуками. Все это необходимо для успешного развития как устной, так и письменной речи. Мы создали этот инструмент для специалистов, работающих с детьми, и для исследователей детской речи», — сказала старший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Светлана Дорофеева.

Тесты включают семь заданий разного уровня сложности — как на понимание речи, так и на ее порождение. Они позволяют оценить способность ребенка различать звуки в минимальных контекстах, удерживать звуковую информацию в оперативной памяти, проводить фонематический анализ и различные манипуляции с фонемами. Все стимулы озвучены профессиональным диктором, а результаты автоматически сравниваются с возрастной нормой, что критически важно для принятия диагностических решений.

Приложение сохраняет все ответы участников, включая аудиозаписи в заданиях на порождение речи, что дает возможность детально анализировать результаты и выстраивать индивидуальные программы коррекции при необходимости. Данные можно выгрузить в виде таблицы — это удобный формат для исследовательской работы.

ЗАРЯ будет полезна научным центрам, изучающим процессы освоения речи и чтения на русском языке, логопедам, нейропсихологам, дефектологам, а также студентам и преподавателям соответствующих направлений. Благодаря продуманной структуре, высокой мобильности и автоматической обработке результатов приложение повышает качество диагностики нарушений речи и чтения у детей.

«Мы проверили батарею тестов ЗАРЯ в нескольких научных исследованиях. Это инструмент с доказанной эффективностью, обеспечивающий высокую межэкспертную надежность. Все стимулы в нем подобраны не случайно, а с учетом множества лингвистических параметров. Он не зависит от дикции того, кто проводит тестирование, сохраняет ответы ребенка, обеспечивает возможность проверки результатов и отслеживания динамики», — сказала Светлана Дорофеева.