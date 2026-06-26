Сотрудники компаний смогут подписывать документы на телефоне с помощью NFC-токенов

Ранее возможность пользоваться решением от «Удостоверяющего центра Контура» и компании «Актив» была только у руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Обычно сотрудники подписывают документы с рабочего компьютера, но не всегда находятся рядом с ним. NFC-токен помогает сохранить привычный сценарий и добавить к нему мобильный.

Дмитрий Покрышкин, руководитель «Удостоверяющего центра Контура»: «NFC-токен позволит подписывать документы для контрагентов в любом месте. Это может быть полезно, когда сотрудник находится не за рабочим компьютером: например, в командировке или на производстве».

Чтобы подписать документ с телефона, сотруднику потребуются мобильные приложения «Контур.Диадока», «Контур.Подписи» и NFC-токен. В момент подписания потребуется приложить «Рутокен 3.0 NFC» с ключами электронной подписи к смартфону и подтвердить действие.

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами, компания «Актив»: «Мы рады расширить проверенный совместный сценарий мобильного подписания и дать бизнесу еще большую гибкость без компромиссов в безопасности. С NFC‑токеном «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» появилась возможность подписывать документы прямо со смартфона, не меняя привычного рабочего процесса. Уверен, что новые пользователи оценят удобство работы с «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» как на мобильных устройствах, так и через USB‑порт на компьютерах и ноутбуках».

Выпустить сертификаты КЭП для сотрудников на NFC-токене можно в «Удостоверяющем центре Контура» и через его сервис «Корпоративный центр регистрации».