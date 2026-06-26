Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Сотрудники компаний смогут подписывать документы на телефоне с помощью NFC-токенов

Ранее возможность пользоваться решением от «Удостоверяющего центра Контура» и компании «Актив» была только у руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Обычно сотрудники подписывают документы с рабочего компьютера, но не всегда находятся рядом с ним. NFC-токен помогает сохранить привычный сценарий и добавить к нему мобильный.

Дмитрий Покрышкин, руководитель «Удостоверяющего центра Контура»: «NFC-токен позволит подписывать документы для контрагентов в любом месте. Это может быть полезно, когда сотрудник находится не за рабочим компьютером: например, в командировке или на производстве».

Чтобы подписать документ с телефона, сотруднику потребуются мобильные приложения «Контур.Диадока», «Контур.Подписи» и NFC-токен. В момент подписания потребуется приложить «Рутокен 3.0 NFC» с ключами электронной подписи к смартфону и подтвердить действие.

Павел Анфимов, заместитель директора по управлению продуктами, компания «Актив»: «Мы рады расширить проверенный совместный сценарий мобильного подписания и дать бизнесу еще большую гибкость без компромиссов в безопасности. С NFC‑токеном «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» появилась возможность подписывать документы прямо со смартфона, не меняя привычного рабочего процесса. Уверен, что новые пользователи оценят удобство работы с «Рутокен ЭЦП 3.0 NFC» как на мобильных устройствах, так и через USB‑порт на компьютерах и ноутбуках».

Выпустить сертификаты КЭП для сотрудников на NFC-токене можно в «Удостоверяющем центре Контура» и через его сервис «Корпоративный центр регистрации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

Власти приказали Anthropic ограничить доступ иностранцев к ее ИИ‑моделям из-за быстрых и массовых взломов

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Новый «червь» охотится за данными криптокошельков, распространяясь через «флешки»

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

«Дыра», которую прежде считали мелкой, делает файерволлы бесполезными

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще