«Россети Московский регион» выявили 187 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

С начала 2026 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили 187 тыс. незаконных подвесов проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в Чеховском (15,3 тыс.), Орехово-Зуевском (9,6 тыс.), Раменском (9,3 тыс.) округах Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Нелегальные ВОЛС выявляются энергетиками в результате регулярных обходов, по всем фактам инициируется претензионная работа. Провайдерам предлагается заключить договор с «Россети Московский регион», либо демонтировать незаконно размещенные линии связи, оплатив, по решению суда, неосновательное обогащение за бездоговорное использование опор ЛЭП.

Размещая линии связи на опорах ЛЭП без разрешения «Россети Московский регион», провайдеры нарушают Федеральный закон «О связи», а также п.19. Постановления Правительства России от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

Кроме того, незаконно смонтированные ВОЛС мешают проведению плановых и восстановительных работ, создают угрозу для стабильной работы энергооборудования и могут привести к аварийным ситуациям с обесточиванием потребителей.

Важно отметить, что на сегодняшний день основная часть провайдеров в Московской области ведет свою деятельность с соблюдением требований российского законодательства: 304 оператора своевременно заключили договор аренды с «Россети Московский регион». Это позволило не только исключить юридические риски, но и создать условия для стабильного развития бизнеса без внезапных отключений интернета у клиентов.