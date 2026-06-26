restore: запускает линейку кастомных игровых компьютеров для профессиональных геймеров

Компания restore: представила новую линейку кастомных игровых компьютеров, рассчитанных на профессиональных геймеров и пользователей ресурсоёмких приложений. В основе сборок — графика нового поколения Nvidia Blackwell (RTX 50) и процессоры AMD Ryzen 9000. Об этом CNews сообщили представители restore:.

В сборках применяются процессоры AMD Ryzen с технологией 3D V-Cache, поддержка PCIe 5.0, энергоэффективные блоки питания мощностью до 1200 Вт и системы жидкостного охлаждения Deepcool Spartacus 360. Дополняют конфигурацию технологии трассировки лучей и ИИ-генерации кадров, которые делают изображение более реалистичным, а игровой процесс — плавным.

На старте линейки доступны две конфигурации под разные сценарии использования.

restore: Module XL создана для 4K-гейминга на максимальных настройках графики. В основе системы — процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокарта Gigabyte RTX 5080 Aorus Master, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель Samsung 990 PRO. Все компоненты размещены в корпусе Phanteks Enthoo Evolv X2.

restore: Module S — компактное решение формата SFF, в котором производительность полноразмерной системы заключена в алюминиевый корпус Jonsbo T9. Конфигурация построена на процессоре AMD Ryzen 7 7800X3D, видеокарте MSI RTX 5070 Ventus OC и материнской плате MSI MPG B850I Edge TI (ITX).

Каждый компьютер проходит фирменный цикл сборки и контроля качества restore:. На этом этапе специалисты проверяют совместимость компонентов на уровне BIOS и прошивок, выполняют аккуратный кабель-менеджмент для эффективного охлаждения системы, проводят 24-часовое стресс-тестирование в синтетических и игровых сценариях, а также настраивают тайминги памяти и алгоритмы работы вентиляторов.

«Профессиональные геймеры и пользователи ресурсоёмких приложений всё чаще ищут не просто набор топовых комплектующих, а готовую систему, которая раскроет их потенциал. Мы видим этот запрос и отвечаем на него инженерным подходом: каждый компьютер restore: — это выверенный баланс мощности, охлаждения и надёжности, проверенный многоступенчатым контролем качества. Покупатель получает систему, готовую к максимальным нагрузкам прямо из коробки», — отметили представители restore:.

Покупатели могут выбрать готовую конфигурацию или собрать систему под свои задачи. Стоимость новинок: restore: Module XL — 559 000 руб.; restore: Module S — 309 000 руб.