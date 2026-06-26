Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Поиск автомобиля по фото стал доступен всем пользователям BelkaCar

Функция поиска автомобиля по фотографиям, которая была запущена каршерингом BelkaCar в тестовом режиме, стала доступна всем пользователям. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Новая функция будет полезна в том случае, если возникли трудности с поиском автомобиля на местности, например на закрытых дворах, в районах с высокой плотностью застройки, или когда есть проблемы с GPS-сигналом.

Поиск помогает определить расположение автомобиля по фотографиям пользователей после предыдущей аренды. Чтобы им воспользоваться, достаточно открыть галерею с изображениями автомобиля в карточке аренды. Дополнительно можно использовать кнопку «Мигнуть» – автомобиль поморгает фарами и издаст звуковой сигнал.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Убийца Jira? Российский разработчик опубликовал код своей платформы для управления проектами

Приложение «Телега», позволявшее официально обходить блокировку Telegram, закрывается после удаления из App Store

Александр Тугов, Selectel: Интерес к ИИ заметно расширяется за счет компаний не из ИТ-сектора

Рекламодатели массово ринулись в «Макс», их число в 2026 году выросло в 18 раз

Как меняются требования к системам управления бизнес-процессами в крупных компаниях

VK выгнали из App Store. «Вконтакте» и «Одноклассники» недоступны на iPhone

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще