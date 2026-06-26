Разделы

Бизнес Кадры
|

Отзывы о компании изучают 7 из 10 соискателей

3 из 4 россиян изучают потенциального работодателя, отказывается от проверки каждый шестой соискатель. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

3 из 4 россиян проверяют работодателя, прежде чем отправить резюме или пойти на собеседование. В 2024 г. так поступали чуть чаще (78%). Сегодня каждый шестой (16%) участник опроса не изучает информацию о компании, еще 9% затруднились с ответом.

Мужчины подходят к процессу трудоустройства более внимательно: о проверке работодателей сообщили 79% из них против 70% среди женщин.

Респонденты от 35 до 45 лет проверяют работодателя чуть чаще (79%), чем молодежь и старшее поколение (74—75%).

Чем выше доход, тем выше бдительность соискателей: если среди зарабатывающих до 150 тыс. руб. изучают информацию о компании 75%, то среди тех, чья зарплата больше, — уже 81%.

Чаще всего соискатели, которые проверяют организации, читают отзывы сотрудников и изучают черные списки — эту стратегию используют 70% опрошенных (два года назад было 85%). Данные о финансовой и налоговой отчетности, судебных делах и тендерах ищут еще 15%. Каждый седьмой (14%) выходит на официальный сайт компании. 7% россиян опрашивают знакомых, 3% изучают требования вакансий и карточку компании, по 2% заглядывают в соцсети работодателей, проверяют возраст компании на рынке и отзывы клиентов о продукции или услугах. 1 из 100 интересуется данными о руководителе.

***

«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf
«Мы не нужны хакерам» и еще 5 иллюзий, которые разрушили на IT IS conf Цифровизация

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 395

Время проведения: 1-9 июня 2026 г.

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Платформы для проведения вебинаров 2026

Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Гигантская корпорация провалила замену людей на ИИ и в панике вернула сотни сотрудников на рабочие места

Электронные перевозочные документы: три пути перехода и одна ошибка, которая обойдется дороже всего

ИТ-гигант из-за протестов остановил слежку за сотрудниками, фиксировавшую каждое нажатие клавиши и щелчок мыши

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Лучшие умные мобильные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще